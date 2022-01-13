Двом знакам Зодіаку карти Таро пророкують розрив відносин у найближчі місяці

На цих знаків чекають сварки з коханими та розчарування

Новий 2022 рік для багатьох ознаменується змінами в житті, але не у всіх вони відбудуться легко і приємно, — деякі можуть пережити розрив.

Як каже любовний гороскоп Таро, складений "Телеграфом" на 2022 рік, цими знаками можуть стати Рак та Терези.

Ракам випала карта перевернутий Світ

У звичайному положенні це дуже позитивна карта, однак у перевернутому положенні вона вказує на те, що робота над собою не закінчена, і щасливе життя поки що відкладається.

Протягом 2022 року представники цього знака, які перебувають у відносинах, можуть помітити, що їхня половинка зовсім не така, як їм бачилося раніше. Несподівано можуть відкритися недоліки партнера, які згодом призведуть до розриву.

Терезам випала карта перевернута Четвірка мечів

У найближчі місяці у Терезів буде негаразд із особистим життям, — у колишніх відносинах можуть виникнути серйозні проблеми, конфлікти та зради, які призведуть до розриву.

Для одиноких представників знаку Терези ця карта теж не обіцяє нічого хорошого. Якщо Ви зустрінете партнера, то, швидше за все, він Вас розчарує або не підійде Вам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував грошовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік.