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Названо знаки Зодіаку, які чудово брешуть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Які знаки Зодіаку найбільш брехливі Новина оновлена 13 січня 2022, 10:52
Які знаки Зодіаку найбільш брехливі

Розкусити брехню цих людей практично неможливо.

Не секрет, що багато в чому знак Зодіаку визначає наш характер. Так, наприклад, під певними знаками народжуються найшкідливіші чоловіки та найшкідливіші дівчата. А ось деякі знаки Зодіаку здатні дуже майстерно брехати і можуть обдурити будь-кого.

Астрологи назвали трійку найбрехливіших знаків Зодіаку, пише "Клубер".

Лев

Леви брешуть мало, але роблять це так уміло, що розкрити їхній обман практично неможливо. Найчастіше Леви брешуть для того, щоб підвищити свій авторитет в очах оточуючих, збільшити свій статус та прикрасити заслуги.

Скорпіон

Скорпіон — найстрашніший і вправний брехун, викрити якого практично неможливо. Вони добре розуміються на психології і можуть дуже вміло маніпулювати людьми. Зі Скорпіонами треба бути дуже обережним.

Риби

Риби дуже люблять розповідати про себе всілякі небилиці. Іноді вони навіть брехливіші, ніж Скорпіони. До обману вони вдаються, для того щоб виставити себе в кращому світлі і показати, що вони нічим не гірші за інших. Викрити з буває досить складно.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку є найромантичнішими.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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