Ретроградний Меркурій 2022: астролог розповіла, у чому його головна небезпека
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Період ретроградності Меркурія триватиме до початку лютого
У п’ятницю, 14 січня 2022 року, розпочинається фаза ретроградного Меркурія, яка триватиме до 4 лютого. У цей період зростає ризик помилок у роботі та появи проблем зі здоров’ям.
Докладніше про ретроградний Меркурій та його особливості в коментарі "Телеграфу" розповіла астропсихолог Лариса Гресь.
За її словами, напередодні фази ретроградності Меркурій проходить поряд із Сатурном, Сонцем, Плутоном. Крім цього, до 29 січня продовжує бути ретроградною Венера. У зв’язку з цим, пояснила астролог, цей період небезпечний тим, що процес може бути невидимим. Як зазначила Гресь, Меркурій та Венера при виході зі знака Козеріг обов’язково зіштовхнуться з Плутоном, а потім і з Сатурном у Водолії. Це, у свою чергу, може різко посилити ситуацію.
Так, якщо допустити прорахунки в бізнесі або неуважно поставитися до свого здоров’я, то в травні (тоді буде наступна петля Меркурія) є ймовірність втрати стабільності у фізичному чи матеріальному плані.
Астролог додає, що у травні ретроградність Меркурія формуватиметься у період місячного затемнення. Тому на той час є ризик виникнення ситуацій, здатних ускладнити чинний стан речей.
Що не можна робити при ретроградному Меркурії
Астролог рекомендує відмовитися від деяких планів у момент ретро-Меркурія:
- Не варто купувати техніку, машину та здійснювати інші великі покупки.
- Не ухвалюйте рішення про перехід на нове місце роботи.
- Краще не робити кардинальних кроків щодо зміни сфери діяльності.
- Відкладіть планові операції.
Також Гресь зазначила, що ретро-Меркурій може обіцяти серйозні проблеми у спілкуванні, де виникатимуть заплутані, неточні та помилкові моменти.
А ось чудово підійде період ретрофази Меркурія для самоаналізу. За словами астролога, є всі шанси краще впізнати себе і визначити свої сильні й слабкі сторони.
Крім того, ретроградний Меркурій може допомогти нам довести до фіналу справи, які не вийшли раніше. Як радить астролог, якщо якась справа не вдавалося в минулому, то до неї варто повернутись і спробувати знову. Однак є важливий нюанс: закріплювати досягнутий результат потрібно вже за прямого руху Меркурія.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог прогнозує політичну нестабільність, осінню кризу й весняний спалах ковіду. Детальніше про події, які обіцяють зірки Україні у 2022 році, читайте в нашому матеріалі.
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