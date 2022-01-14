Ретроградний Меркурій 2022: астролог розповіла, у чому його головна небезпека

Період ретроградності Меркурія триватиме до початку лютого

У п’ятницю, 14 січня 2022 року, розпочинається фаза ретроградного Меркурія, яка триватиме до 4 лютого. У цей період зростає ризик помилок у роботі та появи проблем зі здоров’ям.

Докладніше про ретроградний Меркурій та його особливості в коментарі "Телеграфу" розповіла астропсихолог Лариса Гресь.

За її словами, напередодні фази ретроградності Меркурій проходить поряд із Сатурном, Сонцем, Плутоном. Крім цього, до 29 січня продовжує бути ретроградною Венера. У зв’язку з цим, пояснила астролог, цей період небезпечний тим, що процес може бути невидимим. Як зазначила Гресь, Меркурій та Венера при виході зі знака Козеріг обов’язково зіштовхнуться з Плутоном, а потім і з Сатурном у Водолії. Це, у свою чергу, може різко посилити ситуацію.

Так, якщо допустити прорахунки в бізнесі або неуважно поставитися до свого здоров’я, то в травні (тоді буде наступна петля Меркурія) є ймовірність втрати стабільності у фізичному чи матеріальному плані.

Астролог додає, що у травні ретроградність Меркурія формуватиметься у період місячного затемнення. Тому на той час є ризик виникнення ситуацій, здатних ускладнити чинний стан речей.

Що не можна робити при ретроградному Меркурії

Астролог рекомендує відмовитися від деяких планів у момент ретро-Меркурія:

Не варто купувати техніку, машину та здійснювати інші великі покупки.

Не ухвалюйте рішення про перехід на нове місце роботи.

Краще не робити кардинальних кроків щодо зміни сфери діяльності.

Відкладіть планові операції.

Також Гресь зазначила, що ретро-Меркурій може обіцяти серйозні проблеми у спілкуванні, де виникатимуть заплутані, неточні та помилкові моменти.

А ось чудово підійде період ретрофази Меркурія для самоаналізу. За словами астролога, є всі шанси краще впізнати себе і визначити свої сильні й слабкі сторони.

Крім того, ретроградний Меркурій може допомогти нам довести до фіналу справи, які не вийшли раніше. Як радить астролог, якщо якась справа не вдавалося в минулому, то до неї варто повернутись і спробувати знову. Однак є важливий нюанс: закріплювати досягнутий результат потрібно вже за прямого руху Меркурія.

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