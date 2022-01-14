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Ретроградний Меркурій 2022: астролог розповіла, у чому його головна небезпека

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Меркурій вступив у ретроградну фазу
Меркурій вступив у ретроградну фазу

Період ретроградності Меркурія триватиме до початку лютого

У п’ятницю, 14 січня 2022 року, розпочинається фаза ретроградного Меркурія, яка триватиме до 4 лютого. У цей період зростає ризик помилок у роботі та появи проблем зі здоров’ям.

Докладніше про ретроградний Меркурій та його особливості в коментарі "Телеграфу" розповіла астропсихолог Лариса Гресь.

За її словами, напередодні фази ретроградності Меркурій проходить поряд із Сатурном, Сонцем, Плутоном. Крім цього, до 29 січня продовжує бути ретроградною Венера. У зв’язку з цим, пояснила астролог, цей період небезпечний тим, що процес може бути невидимим. Як зазначила Гресь, Меркурій та Венера при виході зі знака Козеріг обов’язково зіштовхнуться з Плутоном, а потім і з Сатурном у Водолії. Це, у свою чергу, може різко посилити ситуацію.

Так, якщо допустити прорахунки в бізнесі або неуважно поставитися до свого здоров’я, то в травні (тоді буде наступна петля Меркурія) є ймовірність втрати стабільності у фізичному чи матеріальному плані.

Астролог додає, що у травні ретроградність Меркурія формуватиметься у період місячного затемнення. Тому на той час є ризик виникнення ситуацій, здатних ускладнити чинний стан речей.

Що не можна робити при ретроградному Меркурії

Астролог рекомендує відмовитися від деяких планів у момент ретро-Меркурія:

  • Не варто купувати техніку, машину та здійснювати інші великі покупки.
  • Не ухвалюйте рішення про перехід на нове місце роботи.
  • Краще не робити кардинальних кроків щодо зміни сфери діяльності.
  • Відкладіть планові операції.

Також Гресь зазначила, що ретро-Меркурій може обіцяти серйозні проблеми у спілкуванні, де виникатимуть заплутані, неточні та помилкові моменти.

А ось чудово підійде період ретрофази Меркурія для самоаналізу. За словами астролога, є всі шанси краще впізнати себе і визначити свої сильні й слабкі сторони.

Крім того, ретроградний Меркурій може допомогти нам довести до фіналу справи, які не вийшли раніше. Як радить астролог, якщо якась справа не вдавалося в минулому, то до неї варто повернутись і спробувати знову. Однак є важливий нюанс: закріплювати досягнутий результат потрібно вже за прямого руху Меркурія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог прогнозує політичну нестабільність, осінню кризу й весняний спалах ковіду. Детальніше про події, які обіцяють зірки Україні у 2022 році, читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Гороскоп #Астрологія #Ретроградний Меркурій
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