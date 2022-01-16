Гороскоп Таро на тиждень: Львів накриє смуток, а на Риб чекають раптові зміни

Деякі нарешті зможуть відпустити минуле та рухатися далі

Середина січня 2022 року принесла початок нового ретроградного Меркурія, через що практично для кожного розпочнуться свої власні випробування, проте багато хто зможе обернути ситуацію на свою користь.

"Телеграф" склав прогноз за картами Таро, що чекає кожен знак Зодіаку на тижні з 17 по 23 січня 2022 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Світ

Вам дуже пощастило! Це карта тріумфу та процвітання. Вона вказує на те, що Ви прийняли всі переваги та недоліки як самого себе, так і оточення, внаслідок чого знайшли баланс у житті та дійшли через нього до благополуччя.

Телець — Король жезлів

Найближчий тиждень видасться для Вас сприятливим, Ви можете отримати важливі звістки і в цілому вдача буде на Вашому боці. Однак не всі плани можуть піти так, як очікувалося, і доведеться докласти зусиль для досягнення успіху.

Близнюки – перевернута Верховна жриця

На цьому тижні Вам варто менше хапатися за матеріальне, притримати егоїзм і жадібність. Також не ігноруйте свій внутрішній голос.

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Рак — Десятка пентаклів

Вітаємо, це карта багатства. Вона прогнозує стабільність і благополуччя в сім’ї та грошовій сфері, і, більше того, вказує, що найближчим часом Ви можете зустріти свою другу половину або отримати кращу роботу.

Лев — П’ятірка кубків

Це карта втрати, що обіцяє смуток. Однак ще вона вказує на те, що Ви недооцінюєте щось хороше, що маєте, натомість повністю зосередившись на втраченому.

Діва — Двійка кубків

Друга назва цієї карти — "Владика кохання". Можливо, цього тижня Ви зустрінете кохання, зрозумієте, що маєте почуття до старого знайомого, або прийдете до взаєморозуміння зі своєю половинкою.

Терези — перевернута Королева жезлів

У цьому положенні карта описує незалежну, егоїстичну, нестабільну жінку, яка сама не знає чого хоче. Зазвичай вона прогнозує сварки, проблеми у справах та невдачі у роботі. Тримайтеся.

Скорпіон — перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається "Владика поразки", при цьому негативний сенс вона несе як у прямому, так і в перевернутому положенні. Вона прогнозує ганьбу, втрату, програш, змови, інколи навіть похорон.

Стрілець — перевернута Дев’ятка кубків

Друга назва карти — "Владика матеріального щастя". Вона вказує на успіх, але у перевернутому положенні говорить ще й про те, що він не цінується. Блага витрачаються даремно заради швидкоплинних насолод. Бережіть своє щастя.

Козеріг — перевернуте Сонце

У цьому положенні карта передбачає крах планів, поразку і важке становище, з якого Ви будете нездатні самостійно знайти вихід через страх, песимізм і обмеженість мислення.

Водолій — Смерть

Не варто лякатися через назву карти, насправді вона несе позитивний сенс. Мається на увазі смерть чогось старого і непотрібного, внутрішнє переродження та оновлення, порятунок від тяжкості та старих почуттів.

Риби — Лицар мечів

Цього тижня у Вашому житті можуть відбутися несподівані та стрімкі зміни, Ви будете налаштовані рішуче та дещо агресивно досягати поставленої мети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував любовний гороскоп за картами Таро про те, що чекає кожен знак у особистому житті у 2022 році.