Оберіть картинку і дізнайтеся, що вами керує в житті найбільше

Подивіться на зображення та вкажіть на те, що сподобалося вам найбільше

Особистість людини є дуже багатогранною. Нерідко ми самі можемо розібратися зі своїми особливостями характеру, проте як ми можемо дізнатися, що керує нами у тій чи іншій життєвої ситуації? Психологи запевняють, що саме наша підсвідомість є основним дієвим фактором, а зрозуміти наші головні несвідомі дії можна за допомогою візуальних асоціативних тестів.

Психолог Сусанна Дергачова поділилася простим тестом по картинці з чашами, який розповість про ваш характер набагато більше.

Перед вами зображення кількох чаш. Подивіться на кожен і вкажіть той прилад, який вам сподобався. Прочитайте нижче, що вибрана чаша означає для вас.

Інтерпретація результатів:

Якщо ви вибрали картинку №1

Ви дуже рішучі. Знаєте, що вам необхідно отримати від життя, і дієте в особистих інтересах. При цьому ви вмієте радіти різним дрібницям.

Якщо ви вибрали картинку №2

Ви дуже глибока людина. Проводите свій час у роздумах та аналізі. Часто у вас виникає таке враження, ніби ніхто з близьких людей не здатний зрозуміти ваші дії.

Якщо ви вибрали картинку №3

Ви неймовірно обдаровані, без проблем розумієте суть подій, що відбуваються. Завдяки цьому ви часто досягаєте потрібних висот і вирішуєте проблеми максимально ефективно.

Якщо ви вибрали картинку №4

Ви не любите брехунів, віддаєте перевагу правді, якою б гіркою вона не була. З людьми нещирими припиняєте спілкування дуже швидко. Також ви впевнені у власних силах та заряджаєте оптимізмом оточуючих.

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Якщо ви вибрали картинку №5

Ви завжди дієте волею розуму і жодних інших вчинків ви собі не дозволяєте. У вас все сплановано та розкладено по поличках. Ви любите контролювати життя, тому близькі можуть вважати вас черствою людиною.

Якщо ви вибрали картинку №6

Ви любите допомагати ближнім з будь-якого приводу. Так ви стаєте щасливішими. Характер дуже м’який.

Якщо вам цікаві такі асоціативні тести, у нас є для вас сюрприз: про те, чим ви дратуєте людей, як притягуєте чоловіків, а також, що готує вам доля в рік Чорного Тигра, що настав, — про все це ви можете дізнатися в попередніх матеріалах "Телеграфа ".