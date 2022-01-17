Купання в ополонці гріхи не змиває: у ПЦУ розвінчали міф про популярний обряд на Водохреща

Церква зазначає, що до освяченої води треба ставитися як до святині – шанобливо, з повагою та святобожністю.

У середу, 19 січня, відзначається одне з найважливіших християнських свят — Хрещення Господнє. Згідно з Євангелієм, цього дня 30-річний Ісус Христос охрестився у річці Йордан. Звідси й пішла одна з головних традицій свята — купання у освяченій ополонці у формі хреста чи кола. Багато хто вірить, що таким чином вони змивають із себе гріхи, однак це не зовсім так.

Православна Церква України на сторінці у Фейсбуці розвіяла цей міф, зазначивши, що традиція купання в ополонці на Хрещення не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів та отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.

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"Ніякого церковного розпорядження в Українській Церкві для занурення в зимову воду немає і ніколи не було", — йдеться у повідомленні ПЦУ.

Сенс свята та особливого освячення води полягає в тому, що Ісус занурився у води Йордану не для очищення від особистого гріха, а для того, щоб взяти на себе гріхи людства, щоб дати можливість людям через Хрещення можливість оновитись і врятуватися. Таким чином, Господь виявив свою готовність пережити все те, що переживає людина, яку вона рятує.

Гріхи також не "змиваються" під час купання у холодній воді, адже гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня. Для того, щоб її виправити, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятися і змінитися за допомогою Божої та через Таїнства Церкви.

У ПЦУ зазначають, що оголення напоказ свого тіла, "підігрівання" спиртними напоями, лайка під час занурення у крижану воду — це явно не "наслідування" Ісуса Христа. Щобільше, купатися в ополонці не підготовленим для цього людям – це ризик для здоров’я та життя.

Раніше "Телеграф" писав, що лікар-невролог Євген Скрипник зазначив, що купання у крижаній воді безглуздо з медичної точки зору. Більше того, для деяких людей така "процедура" є дуже небезпечною для здоров’я. Кому не можна занурюватися в ополонку — читайте в нашому матеріалі.