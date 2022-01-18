"Вовча" повня кардинально змінить життя трьох знаків Зодіаку на краще

У повню кардинально зміниться життя водних знаків Зодіаку.

Перша повня 2022 року, яка пройде 18 січня, має назву "вовча". Таку назву вона отримала через древні індійські племена, в чиїй культурі вплив вовка був дуже сильним. Через постійне виття на Місяць індіанці вважали вовків провідниками в потойбічний світ. І згідно з їхніми повір’ями, саме січневий повний Місяць вважається "вовчим".

Як пише "1001 гороскоп" у день січневої повні життя трьох знаків Зодіаку кардинально зміниться.

Рак

Раку в день січневої повні чудово вдаватиметься працювати з цифрами та фактами. Цього дня вам варто подумати про те, як покращити своє матеріальне становище — і у вашій голові обов’язково з’явиться ефективний план, який допоможе вам заробити.

Окрім того, цього дня астрологи радять вам спрямувати свої думки на турботу про власний комфорт. Планування ремонту та відпустки буде особливо вдалим.

Скорпіон

Для Скорпіонів повня 18 січня — чудовий день для планування відпустки. Чим чіткіше і в деталях ви розпишете свої плани – тим краще вам вдасться відпочити. Не нехтуйте цією дією, адже ця відпустка зможе стати по-справжньому поворотним часом у вашому житті.

Риби

У цей день необхідно уважно слухати все, що відбувається навколо: ви зможете дізнатися важливі речі. Цінна інформація, яку ви дізнаєтеся, допоможе вам досягти успіху у ваших справах. Головне — тримати вухо гостро та не упускати відмінних шансів.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, які не вміють співпереживати.