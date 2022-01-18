Рус

"Вовча" повня кардинально змінить життя трьох знаків Зодіаку на краще

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
251
Гороскоп на повний місяць 2022 Новина оновлена 18 січня 2022, 08:50
Гороскоп на повний місяць 2022

У повню кардинально зміниться життя водних знаків Зодіаку.

Перша повня 2022 року, яка пройде 18 січня, має назву "вовча". Таку назву вона отримала через древні індійські племена, в чиїй культурі вплив вовка був дуже сильним. Через постійне виття на Місяць індіанці вважали вовків провідниками в потойбічний світ. І згідно з їхніми повір’ями, саме січневий повний Місяць вважається "вовчим".

Як пише "1001 гороскоп" у день січневої повні життя трьох знаків Зодіаку кардинально зміниться.

Рак

Раку в день січневої повні чудово вдаватиметься працювати з цифрами та фактами. Цього дня вам варто подумати про те, як покращити своє матеріальне становище — і у вашій голові обов’язково з’явиться ефективний план, який допоможе вам заробити.

Окрім того, цього дня астрологи радять вам спрямувати свої думки на турботу про власний комфорт. Планування ремонту та відпустки буде особливо вдалим.

Скорпіон

Для Скорпіонів повня 18 січня — чудовий день для планування відпустки. Чим чіткіше і в деталях ви розпишете свої плани – тим краще вам вдасться відпочити. Не нехтуйте цією дією, адже ця відпустка зможе стати по-справжньому поворотним часом у вашому житті.

Риби

У цей день необхідно уважно слухати все, що відбувається навколо: ви зможете дізнатися важливі речі. Цінна інформація, яку ви дізнаєтеся, допоможе вам досягти успіху у ваших справах. Головне — тримати вухо гостро та не упускати відмінних шансів.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, які не вміють співпереживати.

Теги:
#Гороскоп #Місяць #Повний місяць #вовче повний місяць
Постановка на облік не означає військову службу
Україна
Потрібно все виправити: Зеленський відреагував на скандал із військовим обліком для жінок
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Постановка на облік не означає військову службу
Потрібно все виправити: Зеленський відреагував на скандал із військовим обліком для жінок
Дата публікації
Категорія
Українські підрозділи реформують до стандартів НАТО
Канада та Британія посилили військову підтримку України: подробиці
Дата публікації
Категорія
ЦРУ – головний розвідорган США за кордоном
Глава ЦРУ таємно приїжджав до Києва через загрозу великого вторгнення Росії
Дата публікації
Категорія
Винних у загибелі хлопчика знайшли та затримали
Два тижні били, а тіло потім закатали в бетон: подробиці звірячого вбивства 11-річного хлопчика під Мелітополем
Дата публікації
Категорія
Суд у справі Порошенка тривав близько шости годин, після чого п’ять годин думали над рішенням
Епопея з арештом Порошенка скінчилася нічим. Поки