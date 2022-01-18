Трьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють "творчий прорив" у 2022 році

Головне йти до своєї мети, не покладаючи рук, — успіх буде на Вашому боці

У той час як одним знакам Зодіаку надзвичайно пощастить у коханні протягом 2022 року, інші можуть досягти помітних професійних успіхів.

Як каже грошовий гороскоп, складений "Телеграфом" за картами Таро, цими знаками стануть Овен, Близнюки та Діва.

Овнам випала карта Сімка кубків

Інша назва цієї карти — "Мрії", і вона говорить про те, що людина загрузла в ілюзіях і створила навколо себе свій власний уявний світ, відгородившись від реальності.

Карта попереджає, що найближчими місяцями Ви побачите багато перспективних варіантів розвитку у діловій та творчій сферах, проте більшість із них будуть помилкою. У той же час, якщо Ви оберете правильно, зробите великий творчий прорив.

Близнюкам випала перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта досить негативна, вона говорить про пересичення емоціями, попереджає про розрив відносин і що не всі плани реалізуються.

Але картка також говорить про те, що вдасться завершити якусь важливу справу, зробити важливі досягнення у робочому плані.

Дівам випала Королева жезлів

Це дуже сприятлива карта для професійної галузі. Вона вказує на те, що найближчим часом у Вас буде багато впевненості в собі та сил, щоб просуватися у справах.

Високий шанс, що саме цього року Ви обіймете керівну посаду або самостійно відкриєте успішну справу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що для чотирьох знаків Зодіаку 2022 рік принесе "неприємний сюрприз" за картами Таро.