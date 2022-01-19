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Жінки цих трьох знаків Зодіаку стають найкращими дружинами

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Найкращі дружини за знаком Зодіаку Новина оновлена 19 січня 2022, 13:55
Найкращі дружини за знаком Зодіаку

Ці жінки розумні, красиві та добрі.

Представниці деяких знаків Зодіаку схильні до того, щоб часто міняти чоловіків і виходять заміж кілька разів. З інших зодіакальних представниць навпаки виходять найкращі дружини. Астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, які найкраще підходять на роль супутниці життя.

Про це пише "Клубер".

Рак

Рак – ідеальна дружина. Виходити заміж вона не поспішає, але якщо вже вийшла, то виявить себе максимально. Ці жінки і розумниці, і красуні, і чудово господарюють. Вона прекрасна мати та добре виховує своїх дітей. Здатна порозумітися з численними родичами та друзями чоловіка, а для нього буде вірною підтримкою та опорою.

Діва

Жінки-Діви дуже розумні. Вони всі розуміють із півслова. Для свого чоловіка вона буде і найкращим другом та коханою жінкою. Діва завжди підтримає і дасть мудру пораду. Правда, іноді вона починає пригнічувати чоловіка своїм розумом, але потім швидко остигає та вибачається.

Скорпіон

Жінка-Скорпіон приворожить будь-кого, а потім начарує йому славу, успіх та багатство. Їх чоловікам зазвичай усі заздрять, адже Скорпіонші страшенно розумні та красиві — живе втілення ідеалу.

Раніше "Телеграф" розповідав жінок яких знаків Зодіаку варто боятися чоловікам.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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