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День Хрестителя Іоанна 2022: що категорично не можна робити на Собор Предтечі та Хрестителя Господнього

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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20 січня також відзначаються іменини Іванів
20 січня також відзначаються іменини Іванів

Пророк Іоанн Хреститель – після Діви Марії найшанованіший святий.

Традиційно наступного дня після великих церковних свят у ПЦУ прийнято згадувати тих святих, які є частиною цієї священної події в історії. Тому після Хрещення Господнього, 20 січня, православні відзначають Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

Зазначимо, що слово "собор" означає, що в храмах збираються віруючі, які звершують богослужіння на честь святого. Тож цього дня треба з самого ранку вирушати до церкви на службу.

На честь пророка Іоанна також встановлено ще кілька свят: 6 жовтня – зачаття Іоанна Хрестителя, 7 липня – Різдво Іоанна Хрестителя, 11 вересня – усічення голови Іоанна Предтечі. Також 9 березня відзначається перше і друге здобуття його глави, а 7 червня — третє.

Варто зазначити, що в Собор Предтечі та Хрестителя Господнього знімається заборона на весілля, яка діяла протягом усього Різдвяного посту та Святок, що означає, що 20 січня не тільки можна, а й треба свататися та одружуватися.

Що не можна робити в Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна:

  • Не можна лихословити.
  • Не можна забиратися і старанно працювати.
  • Не можна довго виглядати у дзеркало.
  • Краще уникати скляних тарілок та склянок, а також начищених до дзеркального блиску столових приладів.
  • Не можна заздрити.
  • Не можна думати про погане.

Додамо, що після свята Хрещення Господнього та Собору Предтечі в Україні у січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).

Теги:
#Заборони #Іоанн Предтеча #Собор Предтечі #Іоанн Предтечі #Святий Іоанн Предтеча #День Іоанна Предтечі
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