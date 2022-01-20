День Хрестителя Іоанна 2022: що категорично не можна робити на Собор Предтечі та Хрестителя Господнього

Пророк Іоанн Хреститель – після Діви Марії найшанованіший святий.

Традиційно наступного дня після великих церковних свят у ПЦУ прийнято згадувати тих святих, які є частиною цієї священної події в історії. Тому після Хрещення Господнього, 20 січня, православні відзначають Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

Зазначимо, що слово "собор" означає, що в храмах збираються віруючі, які звершують богослужіння на честь святого. Тож цього дня треба з самого ранку вирушати до церкви на службу.

На честь пророка Іоанна також встановлено ще кілька свят: 6 жовтня – зачаття Іоанна Хрестителя, 7 липня – Різдво Іоанна Хрестителя, 11 вересня – усічення голови Іоанна Предтечі. Також 9 березня відзначається перше і друге здобуття його глави, а 7 червня — третє.

Варто зазначити, що в Собор Предтечі та Хрестителя Господнього знімається заборона на весілля, яка діяла протягом усього Різдвяного посту та Святок, що означає, що 20 січня не тільки можна, а й треба свататися та одружуватися.

Що не можна робити в Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна:

Не можна лихословити.

Не можна забиратися і старанно працювати.

Не можна довго виглядати у дзеркало.

Краще уникати скляних тарілок та склянок, а також начищених до дзеркального блиску столових приладів.

Не можна заздрити.

Не можна думати про погане.

Додамо, що після свята Хрещення Господнього та Собору Предтечі в Україні у січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).