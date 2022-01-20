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Два найзліші знаки Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Скорпіонів краще не злити Новина оновлена 20 січня 2022, 12:03
Скорпіонів краще не злити

У гніві ці два знаки Зодіаку бувають страшні.

Знаки Зодіаку, під якими ми народилися, здатні привносити в наш характер не тільки позитивні, а й негативні риси. Наприклад, деякі знаки Зодіаку не вміють співпереживати і часто поводяться байдуже, іншим властива злість і нелюбов до людей. Астрологи назвали два знаки Зодіаку, які є найзлішими.

Про це пише "Клубер".

Овен

Овном управляє імпульсивний Марс, який страшний у своєму гніві. Якщо ви чимось розлютите Овна, то побачите, що таке справжня лють. Представники цього знака розпалюються за лічені секунди і охопити їхній гнів буває дуже складно.

Овни — запальні й уперті, завжди твердо стоять на своєму і вважають свою думку єдино вірною. Вступати з ними в суперечки марно — вони не почують вашу позицію.

Скорпіон

Ще один знак, який знаходиться під заступництвом Марса, — це Скорпіон. Зазвичай вони спокійні і привітні, але якщо ви по-справжньому розлютите їх чимось — страшніше за людину вам не знайти. Всі почуття, які вони тримали в собі, вирвуться назовні, і вже тоді вам не врятуватись.

У моменти гніву Скорпіон справді буває злим і навіть жорстоким. Під гарячу руку йому краще не потрапляти.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, жінки яких знаків Зодіаку вважаються небезпечними для чоловіків.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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