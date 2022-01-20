Український борщ увійшов до топ-3 найсмачніших перших страв світу за версією CNN
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У списку зібрано їжу практично з усіх континентів.
Український борщ потрапив до топ-20 найсмачніших перших страв світу.
Відповідний рейтинг було складено американським виданням CNN.
"Борщ, до якого часто додають ложку сметани, зовсім не є звичайним буряковим супом. Він отримує гострий смак від квасу — лактоферментованого бурякового соку, який є ще одним регіональним делікатесом", — йдеться у повідомленні.
Видання наголошує на тому, що борщ іноді відносять до російської кухні, однак це твердження є предметом численних дискусій.
Там також нагадали, що українські кулінарні майстри навіть почали проводити кампанію щодо внесення своєї версії рецепта до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Крім борщу у списку також є традиційні страви практично з усіх континентів світу.
Перше місце у рейтингу тримають суп банга з Нігерії та фо з яловичини, яке популярне у В’єтнамі.
Нагадаємо, у грудні 2021 року груп нардепів Верховної Ради зареєстрували законопроєкт, яким пропонується запровадити в Україні тематичне свято – День борщу. Суть свята полягає у популяризації традиційної української кухні та зробити його чимось на кшталт "туристичного магніту".
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