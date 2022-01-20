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Український борщ увійшов до топ-3 найсмачніших перших страв світу за версією CNN

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Борщ потрапив у топ найсмачніших супів світу Новина оновлена 20 січня 2022, 14:56
Борщ потрапив у топ найсмачніших супів світу

У списку зібрано їжу практично з усіх континентів.

Український борщ потрапив до топ-20 найсмачніших перших страв світу.

Відповідний рейтинг було складено американським виданням CNN.

"Борщ, до якого часто додають ложку сметани, зовсім не є звичайним буряковим супом. Він отримує гострий смак від квасу — лактоферментованого бурякового соку, який є ще одним регіональним делікатесом", — йдеться у повідомленні.

Видання наголошує на тому, що борщ іноді відносять до російської кухні, однак це твердження є предметом численних дискусій.

Там також нагадали, що українські кулінарні майстри навіть почали проводити кампанію щодо внесення своєї версії рецепта до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім борщу у списку також є традиційні страви практично з усіх континентів світу.

Перше місце у рейтингу тримають суп банга з Нігерії та фо з яловичини, яке популярне у В’єтнамі.

Найкращі супи світу
Найкращі супи світу

Нагадаємо, у грудні 2021 року груп нардепів Верховної Ради зареєстрували законопроєкт, яким пропонується запровадити в Україні тематичне свято – День борщу. Суть свята полягає у популяризації традиційної української кухні та зробити його чимось на кшталт "туристичного магніту".

Теги:
#Їжа #Борщ
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