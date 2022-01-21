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Названі найбільш гулящі чоловіки за знаком Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Ці знаки Зодіаку часто ходять "на ліво" Новина оновлена 21 січня 2022, 09:16
Ці знаки Зодіаку часто ходять "на ліво"

Ці чоловіки легко піддаються спокусі.

Знак Зодіаку, під яким ми народилися, багато в чому визначає те, якими ми будемо в сімейному житті. Наприклад, жінки певних знаків Зодіаку стають найкращими дружинами, а ось із представників певних знаків Зодіаку навпаки виходять найгірші чоловіки. Астрологи назвали трійку найгучніших чоловіків за знаком Зодіаку.

Про це пише "Клубер".

Стрілець

Чоловіка-Стрільця спокусити дуже легко. Якщо жінка буде розумною, красивою та цікавою – їй нічого не варто спокусити Стрільця. При цьому "секс на одну ніч" для них звичайна справа, яка не має жодного значення для Стрільця.

Овен

Чоловіки-Овни досить вітряна натура. Відверте декольте, коротка спідниця та будь-який інший сексуальний одяг діє на Овнів немов магніт. Блисніть перед ним стегном — і наступної хвилини він вже опиниться у вашому ліжку. Чоловіки-Овни схильні до азарту і тому навіть сильне почуття любовної прихильності не заважає їм шукати та заводити нові інтрижки.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, які є найзлішими.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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