Три знаки Зодіаку, які ризикують все життя прожити самі

Ці знаки не вміють вирішувати конфлікти у стосунках і надто вітряні.

Знак Зодіаку, під яким ми народилися, може впливати не лише на риси нашого характеру, а й на особисте життя, переконані астрологи. Наприклад, жінки певних знаків Зодіаку стають найкращими дружинами, а ось представники інших знаків ризикують все життя прожити на самоті. Астрологи називають три знаки Зодіаку, які ризикують на все життя залишитись одні.

Про це пише "Клубер".

Близнюки

Близнюки дуже цікаві за своєю природою. Вони постійно прагнуть досліджувати і дізнаватися про щось нове. Їм подобається постійно знаходитися у пошуку та не знати чогось до кінця. Ця риса характеру змушує Близнюків вибирати як партнера емоційно недоступну людину, а то й зовсім того, хто вже одружений. Проблема Близнюків у цьому, що вони витають у своїх мріях і дивляться на речі реально.

Лев

Лев – натура дуже пристрасна, тому найчастіше його стосунки будуються виключно на інтимній близькості. Представники цього знака рідко звертають увагу на те, що можуть заподіяти комусь біль. У результаті карма наздоганяє Лева і часто люди, з якими він вирішує розділити своє життя, розбивають йому серце.

Водолій

Слабким місцем Водолія є невміння вирішувати конфлікти. Водолії дають найкращі поради іншим про те, як правильно розв'язувати проблеми у відносинах, однак самі доводять будь-яку проблему практично до стану катастрофи. Тактовність представникам цього знака не властива. Крім того, вони схильні повністю розчинятися в партнері, від чого той у результаті надзвичайно втомлюється і йде.

Раніше "Телеграф" розповідав про знаки Зодіаку, які розбагатіють наприкінці січня.