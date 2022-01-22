Оберіть картинку і дізнайтеся, чого ви потребуєте найбільше

Подивіться на зображення та вкажіть на те, що сподобалося вам найбільше

Візуальні тести за останні роки стали дуже популярними. Кожна людина хоче завжди дізнаватися про себе щось нове.

Якщо вас цікавить робота над собою та ближче знайомство з підсвідомим світом, тест "Потаємні бажання" допоможе просунутися в цих питаннях, зазначає психолог Олена Дульцева.

Вибравши один із 6 зображень на картинці, ви отримаєте інформацію про те, чого вам справді не вистачає на даному етапі розвитку, і в якому напрямку варто продовжити роботу.

Результати візуального тесту

Картинка №1

Вам не вистачає припливу життєвих сил. Вам необхідно навчитися заряджатися енергією від позитивного спілкування і частіше перебувати на природі.

Картинка №2

Вам не вистачає якісного та корисного спілкування. Вас потрібно розширювати коло знайомств і розлучатися з тими людьми, які тільки засуджують.

Зображення №3

Ви потребуєте повного перезавантаження та розставлення нових життєвих пріоритетів. Тільки так ви знайдете правильний шлях для подальшого розвитку.

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Картинка №4

Ви потребуєте схвалення оточуючих. Вам необхідно переставати думати про думку інших і фокусуватись виключно на своїх бажаннях.

Картинка №5

Ви прагнете нав’язувати свою думку іншим. Перестаньте контролювати життя близьких, і ситуація вирішиться сама собою.

Картинка №6

Ви гостро реагуєте на несправедливість цього світу, шукаєте захисту ззовні. Відпустіть ситуацію і довіртеся всесвіту — у вас зникне потреба в підтримці оточуючих людей.

Такі тести допомагають дізнатися не тільки про психічний стан особистості, але також розповісти про характер людини, а ще дізнатися, які події відбуватимуться у житті найближчим часом.