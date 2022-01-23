Коли День студента в Україні: історія та правильна дата свята

Українські студенти відзначають свято не 25 січня

В Україні одразу два свята називають Днем студента. Перший з них – Міжнародний День студента, який відзначається 17 листопада, другий – Тетянин День 25 січня. Останнє свято має відношення до українців лише згідно з церковним календарем, адже 25 січня православна церква вшановує святу Тетяну — християнську мученицю, яка жила в Римі за правління імператора Олександра Северуса.

Коли відзначають День студента в Україні

День студента в Україні офіційно відзначається не 25 січня, а 17 листопада з 1999 року. У цей день міжнародне свято було засноване на Всесвітньому конгресі студентів, яке відбулося у Празі. Причиною створення дня стали репресії фашистів проти чеських студентів.

Саме 17 листопада 1939 року фашисти заарештували 1200 студентів, відправивши їх до концтабору в Заксенхаузен, та розстріляли 9 лідерів чеської Спілки студентів у стінах в’язниці у празькому районі Рузині. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни.

Читайте також: Категорія Суспільство Які великі церковні свята будуть у січні 2022: календар Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці та багато інших важливих дат

День студента 25 січня

25 січня 1755 (12 січня за старим стилем) російська імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". Оскільки це сталося у день святої Тетяни, то саме російські, а не українські студенти і святкують "Тетянин день" як День студента.

У будь-якому разі галасливо відзначити свято не вдасться. Цьому перешкоджає не лише катастрофічна ситуація з коронавірусом, а й погода. Наприкінці січня синоптики прогнозують зниження температури повітря та сильні морози.