Топотуни, вимагачі їжі та спортсмени: добірка найкращих котиків тижня (відео)

Домашні улюбленці легко забирають собі наші найтепліші почуття, ліжко та сердечко

Людей, які прохолодно ставляться до представників сімейства котячих, не так уже й багато. У всякому разі, їх точно менше, ніж тих, хто має до котів найтепліші почуття. Та й хіба може бути інакше, коли пухнастики готові дуже багато речей робити разом із господарем або дарувати нам позитив своїми самостійними витівками!

Так, правильно, "Телеграф" традиційно презентує свою тижневу підбірку найчарівніших котів і кішок, що зачепили нашу увагу.

Почнемо з того, що пухнастики здатні виконувати чимало функцій. Як би дивно не звучало, але вони навіть можуть допомогти виробляти енергію. Ви лише подивіться на цей "вічний двигун"!

Також котики є відмінними наслідувачами. Обережно: після перегляду відео може виникнути бажання зайнятися спортом! (Не заради спорту, звичайно, а щоб змусити кота робити те саме).

Втім, є й ті види спорту, де коти чудово справляються поодинці. Згадайте, коли ви востаннє настільки впевнено стояли на сноуборді чи принаймні на лижах?

Звісно, є і більш пасивні варіанти для спільного проведення часу. Наприклад, масаж!

Але не забувайте, що таке задоволення до душі не лише нам, а й котикам.

Представники сімейства котячих дуже люблять привертати увагу. У них надто милі лапки та вушка, щоб утриматися від їх розглядання, вірно?

Втім, іноді залучення уваги не працює і доводиться вдаватися до важкої артилерії. Ну а де це таке бачене, позбавляти котика їжі?

Такими темпами хвостаті просто відмовляться від нашої компанії, адже є досить самодостатніми!

Втім, є один перевірений лайфхак, як кота можна тримати у вузді. Або в душі. У будь-якому разі, головне — не перестаратися.

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