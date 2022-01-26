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Любовний гороскоп Таро на лютий 2022: Ракам настав час подорослішати, а Козерогам світить "рокова" зустріч

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, що чекає на всі знаки Зодіаку в особистому житті в останній місяць зими
Розібралися, що чекає на всі знаки Зодіаку в особистому житті в останній місяць зими

Деякі перед весною встигнуть позбутися зайвого, інші ж навпаки знайдуть кохання

Не дарма День святого Валентина святкується у лютому, — саме цього місяця особисте життя більшості покращується на краще.

У всякому разі, саме це обіцяє гороскоп Таро, складений "Телеграфом" для всіх знаків Зодіаку на лютий 2022 року.

Ось такі карти випали на цей місяць
Ось такі карти випали на цей місяць

Овен — Імператор

Ця карта втілює людину мудру, розважливу, що реалізує свої плани. Можливо, Ви найближчим часом зустрінете партнера, з яким зав’яжете відносини, засновані на дружбі та повазі, або зробите крок уперед до стабільного сімейного життя з партнером, який вже є.

Телець — перевернутий Самітник

У цьому положенні карта пророкує конфлікти та нестабільність у відносинах. Постарайтеся найближчим часом не проявляти зайвий егоїзм і не випробовувати почуття на міцність — вони можуть не витримати.

Близнюки — Правосуддя

У найближчий місяць Вам може випасти шанс налагодити особисте життя на краще. Можливо, Ви знайдете собі партнера або ж дійде до шлюбу, проте це навряд чи буде від великого кохання, — швидше йтиметься про просто комфорт.

Рак — перевернена Шістка кубків

Ви занурилися в минулій драмі та звичках, однак у лютому 2022 року настав час йти далі. Доведеться відмовитися від минулого і залишити в ньому деяких людей, проте настав час дорослішати і жити сьогоденням.

Лев — перевернута Помірність

У цьому положенні карта обіцяє сварки та конфлікти тим, хто не зміг стримати характер та піти на поступки. Може дійти до підлих вчинків щодо партнера та навіть розриву.

Діва — перевернута Десятка мечів

Можливо, деякий час у Вашому особистому житті була криза, проте незабаром нарешті з'явиться світло в кінці тунелю, згодом Ви оновитеся, приймете новий життєвий досвід. Найближчим часом у Вас може з’явитись тимчасова підтримка, яка допоможе стати на ноги.

Терези — Двійка кубків

Друга назва цієї карти "Владика любові", і вона прогнозує, що найближчим часом Ви набудете гармонії між пристрастями і духовністю, відбудеться якась радісна подія, возз’єднання або навіть зачаття дитини.

Скорпіон — Суд

Це карта визволення, яка обіцяє, що в найближчий місяць Ви позбавитеся від наболілої проблеми, чим би вона не була, — конфліктами у відносинах, самотністю, токсичним партнером або чого завгодно іншого. Робіть висновки з попередніх помилок та покладайтеся на інтуїцію.

Стрілець — перевернута Колісниця

Найближчими тижнями Ви ризикуєте втратити самоконтроль і стати на шлях саморуйнування, створити конфлікти на рівному місці. Вашим стосункам можуть нашкодити необдумані імпульсні вчинки і, більше того, може спливти колишній коханий. Тримайте себе у руках.

Козеріг — Колесо удачі

Можливо, у найближчому майбутньому у Вас відбудеться фатальна зустріч або переломний момент у відносинах, — у будь-якому випадку, удача в любовних справах буде на Вашому боці. Просто пливіть за течією та довіряйте собі.

Водолій — Паж кубків

У наступний місяць Ви можете випробувати нові позитивні емоції, — помиритися після довгої сварки, зустріти людину, до якої Вас тягтиме як магнітом, вивести відносини на новий рівень.

Риби — Десятка пентаклів

Ця карта обіцяє, що Ви отримаєте максимум із відносин, розвиватиметеся, насолоджуватиметеся життям і зростатимете як особистості разом із партнером. Головне цінуйте його за це і не будьте сильно егоїстичні, і надалі справа може дійти шлюбу.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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