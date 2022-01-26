Любовний гороскоп Таро на лютий 2022: Ракам настав час подорослішати, а Козерогам світить "рокова" зустріч

Деякі перед весною встигнуть позбутися зайвого, інші ж навпаки знайдуть кохання

Не дарма День святого Валентина святкується у лютому, — саме цього місяця особисте життя більшості покращується на краще.

У всякому разі, саме це обіцяє гороскоп Таро, складений "Телеграфом" для всіх знаків Зодіаку на лютий 2022 року.

Ось такі карти випали на цей місяць

Овен — Імператор

Ця карта втілює людину мудру, розважливу, що реалізує свої плани. Можливо, Ви найближчим часом зустрінете партнера, з яким зав’яжете відносини, засновані на дружбі та повазі, або зробите крок уперед до стабільного сімейного життя з партнером, який вже є.

Телець — перевернутий Самітник

У цьому положенні карта пророкує конфлікти та нестабільність у відносинах. Постарайтеся найближчим часом не проявляти зайвий егоїзм і не випробовувати почуття на міцність — вони можуть не витримати.

Близнюки — Правосуддя

У найближчий місяць Вам може випасти шанс налагодити особисте життя на краще. Можливо, Ви знайдете собі партнера або ж дійде до шлюбу, проте це навряд чи буде від великого кохання, — швидше йтиметься про просто комфорт.

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Рак — перевернена Шістка кубків

Ви занурилися в минулій драмі та звичках, однак у лютому 2022 року настав час йти далі. Доведеться відмовитися від минулого і залишити в ньому деяких людей, проте настав час дорослішати і жити сьогоденням.

Лев — перевернута Помірність

У цьому положенні карта обіцяє сварки та конфлікти тим, хто не зміг стримати характер та піти на поступки. Може дійти до підлих вчинків щодо партнера та навіть розриву.

Діва — перевернута Десятка мечів

Можливо, деякий час у Вашому особистому житті була криза, проте незабаром нарешті з'явиться світло в кінці тунелю, згодом Ви оновитеся, приймете новий життєвий досвід. Найближчим часом у Вас може з’явитись тимчасова підтримка, яка допоможе стати на ноги.

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Терези — Двійка кубків

Друга назва цієї карти "Владика любові", і вона прогнозує, що найближчим часом Ви набудете гармонії між пристрастями і духовністю, відбудеться якась радісна подія, возз’єднання або навіть зачаття дитини.

Скорпіон — Суд

Це карта визволення, яка обіцяє, що в найближчий місяць Ви позбавитеся від наболілої проблеми, чим би вона не була, — конфліктами у відносинах, самотністю, токсичним партнером або чого завгодно іншого. Робіть висновки з попередніх помилок та покладайтеся на інтуїцію.

Стрілець — перевернута Колісниця

Найближчими тижнями Ви ризикуєте втратити самоконтроль і стати на шлях саморуйнування, створити конфлікти на рівному місці. Вашим стосункам можуть нашкодити необдумані імпульсні вчинки і, більше того, може спливти колишній коханий. Тримайте себе у руках.

Козеріг — Колесо удачі

Можливо, у найближчому майбутньому у Вас відбудеться фатальна зустріч або переломний момент у відносинах, — у будь-якому випадку, удача в любовних справах буде на Вашому боці. Просто пливіть за течією та довіряйте собі.

Водолій — Паж кубків

У наступний місяць Ви можете випробувати нові позитивні емоції, — помиритися після довгої сварки, зустріти людину, до якої Вас тягтиме як магнітом, вивести відносини на новий рівень.

Риби — Десятка пентаклів

Ця карта обіцяє, що Ви отримаєте максимум із відносин, розвиватиметеся, насолоджуватиметеся життям і зростатимете як особистості разом із партнером. Головне цінуйте його за це і не будьте сильно егоїстичні, і надалі справа може дійти шлюбу.

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