Секрет варіння яєць, щоб вони не тріснули: до чого тут зубочистки

Щоб із яйця не втік білок, важливо, щоб під час варіння вони не тріснули.

Варені яйця — це частий інгредієнт у різних стравах, та й самі по собі вони дуже смачні та корисні. Ми вже розповідали кілька секретів, як вибрати свіжі яйця і як правильно їх варити, щоб вони були смачними. А тепер ми хочемо поговорити про те, що потрібно робити, щоб при варінні яйця не потріскалися.

Багато господинь для цього солять воду, хтось додає соду чи оцет для того, щоб із яєць не "втік" білок. Проте є ще один перевірений спосіб, повідомляє Ukr.Media.

Навіщо у воду з яйцями кидають сірники чи зубочистки?

Якщо в киплячу воду до яєць покласти кілька зубочисток або сірників, то на яйцях не буде жодної тріщини і вони залишаться неушкодженими. Виявляється, дерево теж захищає яйця від тріщин.

Господині самі не можуть пояснити, як саме дерево захищає яйця від тріщин, але спосіб справді працює.

Раніше "Телеграф" розповідав, які яйця смачніші: курячі або перепелині. Крім того, ми дізналися, чому яйця різного кольору, чим вони відрізняються і які смачніші.