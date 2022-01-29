Притягують бідність та неприємності: предмети на кухні, які необхідно терміново викинути

Кухня – це не просто серце будинку, а й сакральний центр, від якого залежить добробут усієї родини.

Щоб будинок був наповнений позитивною енергетикою, і його мешканці не хворіли і були щасливі, потрібно постійно доглядати за ним. І мова тут не лише про прибирання та ремонт. Щоб у житлі не накопичувалася негативна енергія, потрібно дотримуватися деяких "правил": наприклад, не приносити в будинок знайдені ключі/монети/прикраси, а також варто відмовитися від зберігання певних речей.

Багато предметів, що зберігаються на кухні, накопичують у собі негативну енергетику і можуть притягувати бідність та різні біди на господарів. Які речі потрібно викинути із кухні, повідомляє Ukr.Media.

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Банки та пляшки

Порожні банки та пляшки — програмують на бідність та інші проблеми буття. Якщо ви зберігаєте їх для заходу сонця або вони потрібні вам для творчості, можна залишити, а інакше терміново їх позбавляйтеся.

Тріснутий посуд

Наші пращури вважали, що пити і їсти з посуду з тріщинами і сколами — це погана прикмета. І поки що прикмета не змінилася. До того ж такий посуд помітно "здешевлює" зовнішній вигляд приміщення.

Сміття не повинно чекати

Сміття, що накопичилося, варто відразу ж виносити, бажано до настання вечора. Відходи приваблюють у будинок бідність, а неприємний запах негативно позначається на квартирі.

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Квіти, але не всі

Дуже красиво, коли у будинку є живі квіти у вазонах. Ось їм те й місце на кухні. Гарні букети можуть красуватися в будинку, поки вони ще живі: сухі гербарії в будинку краще не тримати.

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