Рус

Притягують бідність та неприємності: предмети на кухні, які необхідно терміново викинути

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
328
Викинувши деякі непотрібні речі, вдасться оновити енергетику у будинку
Викинувши деякі непотрібні речі, вдасться оновити енергетику у будинку

Кухня – це не просто серце будинку, а й сакральний центр, від якого залежить добробут усієї родини.

Щоб будинок був наповнений позитивною енергетикою, і його мешканці не хворіли і були щасливі, потрібно постійно доглядати за ним. І мова тут не лише про прибирання та ремонт. Щоб у житлі не накопичувалася негативна енергія, потрібно дотримуватися деяких "правил": наприклад, не приносити в будинок знайдені ключі/монети/прикраси, а також варто відмовитися від зберігання певних речей.

Багато предметів, що зберігаються на кухні, накопичують у собі негативну енергетику і можуть притягувати бідність та різні біди на господарів. Які речі потрібно викинути із кухні, повідомляє Ukr.Media.

Банки та пляшки

Порожні банки та пляшки — програмують на бідність та інші проблеми буття. Якщо ви зберігаєте їх для заходу сонця або вони потрібні вам для творчості, можна залишити, а інакше терміново їх позбавляйтеся.

Тріснутий посуд

Наші пращури вважали, що пити і їсти з посуду з тріщинами і сколами — це погана прикмета. І поки що прикмета не змінилася. До того ж такий посуд помітно "здешевлює" зовнішній вигляд приміщення.

Сміття не повинно чекати

Сміття, що накопичилося, варто відразу ж виносити, бажано до настання вечора. Відходи приваблюють у будинок бідність, а неприємний запах негативно позначається на квартирі.

Квіти, але не всі

Дуже красиво, коли у будинку є живі квіти у вазонах. Ось їм те й місце на кухні. Гарні букети можуть красуватися в будинку, поки вони ще живі: сухі гербарії в будинку краще не тримати.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.

Теги:
#Кухня #Прикмети #Народні прикмети
Президент РФ Володимир Путін
Інтерв'ю
У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент РФ Володимир Путін
У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Прощання з загиблими у Дніпрі
Жертв "дніпровського стрільця" з почестями провели в останню путь (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Частина військ повертається на свої звичайні позиції
В армії Росії зробили несподівану заяву про війська поряд з Україною
Дата публікації
Категорія
Коронавірус забрав 100 031 життя
Коронавірус забрав 100 тисяч життів: де ситуація зі смертністю найгірша
Дата публікації
Категорія
Зернозбиральний комбайн
Обов’язковий техогляд в Україні: кому приготуватися