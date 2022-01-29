Які речі в будинку видають неохайну та ліниву господиню

Не всі ознаки можуть бути очевидними, але вони багато скажуть про вас як про господиню.

Всі ми хочемо справити гарне враження на гостей, які приходять до нас додому. Для цього ми можемо цілий день присвятити збиранню та натерти до блиску у квартирі чи не кожен сантиметр. Однак існують не найочевидніші ознаки, які можуть видати гостям погану господиню. Розповідаємо про них, щоб ваш званий вечір пройшов ідеально.

Кухонна плита

Плиту потрібно ретельно вичищати навіть у важкодоступних місцях.

Кухонна плита — одне з найзабрудненіших місць у будинку, і її необхідно мити не просто ретельно, а дуже ретельно. До того ж робити це треба регулярно, щоб жир, що пригорів, не застигав намертво, коли віддраїти його можна вже лише подряпавши всю плиту, пише vazhnoznat.com.

Сантехніка

Крапельки води постійно залишаються на сантехніці та висихають, утворюючи білий наліт. Це і є ознакою того, що в будинку живе нечупара. Унітаз, умивальник та душову кабіну необхідно регулярно мити, щоб вони сяяли бездоганною чистотою.

Штори

Про прання штор треба згадувати не раз на рік, а в ідеалі щомісяця. На них осідає багато пилу, крім того, ми постійно чіпаємо їх руками, які завжди чисті. Однак неохайна господиня не стане цим морочитися, адже після прання штори ще потрібно погладити і розвісити.

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Вікна

У лінивої господині вікна сяють ідеальною чистотою в кращому разі щорічно навесні. В решту часу на них можна побачити сліди від дощу та розлучення, що залишає не найкраще враження.

Мікрохвильова піч

Не дуже працелюбна господиня миє мікрохвильову піч лише зовні, а тим часом найсильніше вона забруднюється саме всередині через постійний контакт з їжею. Якщо раптом гість випадково зазирне всередину такої печі — вона залишить у нього найприємніше враження.

Екран телевізора або комп’ютера

Коли монітор увімкнено, пил на ньому не завжди помітний. А ось коли прилад вимкнений, на ньому можна побачити товстий шар пилу у тієї господині, яка не обтяжує себе протиранням екрану.

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