Гороскоп Таро на китайський Новий рік 2022: Стрільців чекає кохання, а на Риб проллється дощ із грошей
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Китайський Новий рік багатьох приємно здивує
Рік Чорного Водяного Тигра, який за китайським календарем почнеться вже 1 лютого 2022 року, принесе багато можливостей для реалізації та позитивні зміни, але не всім.
"Телеграф" склав гороскоп за картами Таро, що принесе китайський Новий рік для кожного знака Зодіаку.
Овен — Місяць
Це карта обману. Можливо, у найближчий рік Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддавати себе ілюзіям і зберігати ясність розуму.
Телець — перевернута Четвірка кубків
У звичайному положенні ця карта говорить про відчуження від світу і переоцінку цінностей, однак її перевернуте положення вказує на те, що Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам і новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.
Близнюки — перевернута Трійка пентаклів
Для Вас 2022 не принесе особливих проблем і невдач, але і нічого хорошого він теж не принесе. Карта каже, що робити все Ви будете напівсили, без особливо ентузіазму, що принесе відповідні посередні плоди.
Рак — Королева жезлів
Це щаслива і позитивна карта, яка в основному обіцяє подвиги на професійній ниві. З авантюризмом Ви рухатиметеся найближчого року до своїх цілей та кар’єрних звершень.
Лев — Шістка пентаклів
Найближчий рік стане вдалим для будь-яких вкладень та допомоги ближнім, — не скупитеся на благодійність, воно повернеться з лишком.
Діва — перевернута Шістка кубків
Настав час для Вас залишити в минулому гіркоти та розчарування, і нарешті почати жити сьогоднішнім днем. Можливо, для цього доведеться попрощатися з кимось із близьким, але зробити це просто необхідно.
Терези — перевернуте Сонце
Можливо, у найближчий рік Ви не зможете реалізувати заплановане та потрапите у тяжке становище через боягузтво та негативний настрій. Намагайтеся бути сміливішими і мислити ширше.
Скорпіон — Суд
Вітаємо, це дуже позитивна карта, що вказує на те, що рік Чорного Водяного Тигра принесе Вам можливість позбутися страхів та тягарів минулого, оновитися та рухатися далі.
Стрілець — перевернута Вісімка кубків
У цьому положенні карта обіцяє насолоду всіма дарами життя найближчим часом. Сім’я, друзі, кохання та вечірки, — якщо коротко, то саме навколо цього буде зосереджено Ваше життя наступного року.
Козеріг — Зірка
Це карта мрій і надій, що обіцяє, що у найближчий рік Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над розвитком своїх природних талантів. Медитації та позитивний настрій дуже допоможуть Вам у цьому.
Водолій — Пуста карта
Усього в колодці Таро дві такі карти, які мають з обох боків сорочку, і вони означають відсутність відповіді. Можливо, Ви не готові дізнатися, що чекає на Вас у майбутньому, або ж воно ще може змінитися найближчим часом.
Риби — Десятка пентаклів
Багатство, стабільність і благополуччя — ось що обіцяють Вам карти Таро на рік Чорного Водяного Тигра. У справах Ви будете дуже успішні і може бути навіть одружитеся.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку в романтичному плані в лютому 2022 року.
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