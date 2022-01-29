Гороскоп Таро на китайський Новий рік 2022: Стрільців чекає кохання, а на Риб проллється дощ із грошей

Китайський Новий рік багатьох приємно здивує

Рік Чорного Водяного Тигра, який за китайським календарем почнеться вже 1 лютого 2022 року, принесе багато можливостей для реалізації та позитивні зміни, але не всім.

"Телеграф" склав гороскоп за картами Таро, що принесе китайський Новий рік для кожного знака Зодіаку.

Ось які карти випали у розкладі

Овен — Місяць

Це карта обману. Можливо, у найближчий рік Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддавати себе ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Телець — перевернута Четвірка кубків

У звичайному положенні ця карта говорить про відчуження від світу і переоцінку цінностей, однак її перевернуте положення вказує на те, що Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам і новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.

Близнюки — перевернута Трійка пентаклів

Для Вас 2022 не принесе особливих проблем і невдач, але і нічого хорошого він теж не принесе. Карта каже, що робити все Ви будете напівсили, без особливо ентузіазму, що принесе відповідні посередні плоди.

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Рак — Королева жезлів

Це щаслива і позитивна карта, яка в основному обіцяє подвиги на професійній ниві. З авантюризмом Ви рухатиметеся найближчого року до своїх цілей та кар’єрних звершень.

Лев — Шістка пентаклів

Найближчий рік стане вдалим для будь-яких вкладень та допомоги ближнім, — не скупитеся на благодійність, воно повернеться з лишком.

Діва — перевернута Шістка кубків

Настав час для Вас залишити в минулому гіркоти та розчарування, і нарешті почати жити сьогоднішнім днем. Можливо, для цього доведеться попрощатися з кимось із близьким, але зробити це просто необхідно.

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Терези — перевернуте Сонце

Можливо, у найближчий рік Ви не зможете реалізувати заплановане та потрапите у тяжке становище через боягузтво та негативний настрій. Намагайтеся бути сміливішими і мислити ширше.

Скорпіон — Суд

Вітаємо, це дуже позитивна карта, що вказує на те, що рік Чорного Водяного Тигра принесе Вам можливість позбутися страхів та тягарів минулого, оновитися та рухатися далі.

Стрілець — перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта обіцяє насолоду всіма дарами життя найближчим часом. Сім’я, друзі, кохання та вечірки, — якщо коротко, то саме навколо цього буде зосереджено Ваше життя наступного року.

Козеріг — Зірка

Це карта мрій і надій, що обіцяє, що у найближчий рік Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над розвитком своїх природних талантів. Медитації та позитивний настрій дуже допоможуть Вам у цьому.

Водолій — Пуста карта

Усього в колодці Таро дві такі карти, які мають з обох боків сорочку, і вони означають відсутність відповіді. Можливо, Ви не готові дізнатися, що чекає на Вас у майбутньому, або ж воно ще може змінитися найближчим часом.

Риби — Десятка пентаклів

Багатство, стабільність і благополуччя — ось що обіцяють Вам карти Таро на рік Чорного Водяного Тигра. У справах Ви будете дуже успішні і може бути навіть одружитеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку в романтичному плані в лютому 2022 року.