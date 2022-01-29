Китайський Новий рік: як і в чому зустріти Чорного Водяного Тигра

У вівторок зодіакальний хижак почне панувати над 2022 роком

Як відомо, Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого. Його символом стане Чорний або Блакитний Водяний Тигр, який змінить свого зодіакального попередника — Білого Металевого Бика.

Цей період обіцяє бути особливим, пише 1001goroskop.ru. Тигр вважається королем екзотичних джунглів, тому й зустрічати його треба по-особливому. Привітати хижака у новому році необхідно за різноманітним святковим столом та у відповідному вбранні.

Чим пригостити господаря року Чорного Тигра

У ніч з 31 січня на 1 лютого стіл має бути накритий м’ясними стравами та екзотичними фруктами. Оскільки Тигр є твариною допитливою, то і страви повинні бути більш різноманітними. У це свято спробуйте приготувати щось незвичайне — це може бути банановий соус, м’ясні тістечка або варення з помідорів. Не обмежуйте свою фантазію!

У чому зустріти Чорного Водяного Тигра у 2022 році

Зустрічати китайський Новий рік слід у святковому вбранні тих кольорів, які вважаються улюбленими у зодіакального Тигра. Більш бажані у цей день синій, червоний, зелений, жовтий, білий та золотий кольори.

Крім цього обов’язково варто зробити акцент на прикраси та аксесуари. Особливо сподобається Тигру золото, а також камінь з промовистою назвою "тигрове око". До речі, щоб удача супроводжувала вас протягом цілого року, цей камінь відмінно підійде в якості талісману.

"Тигрове око" стане вашим талісманом удачі на весь 2022 рік

Нещодавно "Телеграф" склав гороскоп по картах Таро, що принесе китайський Новий рік для кожного знака Зодіаку. Хто в рік Тигра одружиться, а хто позбудеться страхів — дізнайтесь у нашому матеріалі.