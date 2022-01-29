Китайський Новий рік: як і в чому зустріти Чорного Водяного Тигра
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У вівторок зодіакальний хижак почне панувати над 2022 роком
Як відомо, Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого. Його символом стане Чорний або Блакитний Водяний Тигр, який змінить свого зодіакального попередника — Білого Металевого Бика.
Цей період обіцяє бути особливим, пише 1001goroskop.ru. Тигр вважається королем екзотичних джунглів, тому й зустрічати його треба по-особливому. Привітати хижака у новому році необхідно за різноманітним святковим столом та у відповідному вбранні.
Чим пригостити господаря року Чорного Тигра
У ніч з 31 січня на 1 лютого стіл має бути накритий м’ясними стравами та екзотичними фруктами. Оскільки Тигр є твариною допитливою, то і страви повинні бути більш різноманітними. У це свято спробуйте приготувати щось незвичайне — це може бути банановий соус, м’ясні тістечка або варення з помідорів. Не обмежуйте свою фантазію!
У чому зустріти Чорного Водяного Тигра у 2022 році
Зустрічати китайський Новий рік слід у святковому вбранні тих кольорів, які вважаються улюбленими у зодіакального Тигра. Більш бажані у цей день синій, червоний, зелений, жовтий, білий та золотий кольори.
Крім цього обов’язково варто зробити акцент на прикраси та аксесуари. Особливо сподобається Тигру золото, а також камінь з промовистою назвою "тигрове око". До речі, щоб удача супроводжувала вас протягом цілого року, цей камінь відмінно підійде в якості талісману.
Нещодавно "Телеграф" склав гороскоп по картах Таро, що принесе китайський Новий рік для кожного знака Зодіаку. Хто в рік Тигра одружиться, а хто позбудеться страхів — дізнайтесь у нашому матеріалі.
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