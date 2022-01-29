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Китайський Новий рік: як і в чому зустріти Чорного Водяного Тигра

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Китайці в ніч із 31 січня на 1 лютого зустрічають Новий 4720 рік Новина оновлена 29 січня 2022, 13:09
Китайці в ніч із 31 січня на 1 лютого зустрічають Новий 4720 рік

У вівторок зодіакальний хижак почне панувати над 2022 роком

Як відомо, Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого. Його символом стане Чорний або Блакитний Водяний Тигр, який змінить свого зодіакального попередника — Білого Металевого Бика.

Цей період обіцяє бути особливим, пише 1001goroskop.ru. Тигр вважається королем екзотичних джунглів, тому й зустрічати його треба по-особливому. Привітати хижака у новому році необхідно за різноманітним святковим столом та у відповідному вбранні.

Чим пригостити господаря року Чорного Тигра

У ніч з 31 січня на 1 лютого стіл має бути накритий м’ясними стравами та екзотичними фруктами. Оскільки Тигр є твариною допитливою, то і страви повинні бути більш різноманітними. У це свято спробуйте приготувати щось незвичайне — це може бути банановий соус, м’ясні тістечка або варення з помідорів. Не обмежуйте свою фантазію!

У чому зустріти Чорного Водяного Тигра у 2022 році

Зустрічати китайський Новий рік слід у святковому вбранні тих кольорів, які вважаються улюбленими у зодіакального Тигра. Більш бажані у цей день синій, червоний, зелений, жовтий, білий та золотий кольори.

Крім цього обов’язково варто зробити акцент на прикраси та аксесуари. Особливо сподобається Тигру золото, а також камінь з промовистою назвою "тигрове око". До речі, щоб удача супроводжувала вас протягом цілого року, цей камінь відмінно підійде в якості талісману.

"Тигрове око" стане вашим талісманом удачі на весь 2022 рік
"Тигрове око" стане вашим талісманом удачі на весь 2022 рік

Нещодавно "Телеграф" склав гороскоп по картах Таро, що принесе китайський Новий рік для кожного знака Зодіаку. Хто в рік Тигра одружиться, а хто позбудеться страхів — дізнайтесь у нашому матеріалі.

Теги:
#Наряди #Китайський Новий рік #Рік Чорного Водяного Тигра
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