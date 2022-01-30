Зголоднівші, неочікувані і в блаженстві: найкращі котики тижня

Зібрали для читачів найкращі картинки та відео про котиків за цей тиждень.

Вихідні все ще продовжуються, і якщо ви довго шукали можливості розслабитися і відпочити від справ, що нагромадилися, то саме час це зробити.

А допоможе у цьому традиційна рубрика з найкращими котиками тижня від "Телеграфа".

Багатьом відомо, що насправді для того, щоб отримати від життя задоволення, треба зовсім небагато. Готові починати? Тоді поїхали.

Хорошим початком сходитиме в магазин і купити собі трішки солодощів.

Цукерок багато не буває

Адже всі знають, що голодний шлунок ніяк не сприяє появі гарного настрою, змушує творити шалені речі та кидатися навіть на телевізор.

Або ж на тарілку сусіда.

Головне в цій справі не "перемогти" всі смаколики за один присід, а розтягнути задоволення якомога довше.

Коли перша умова на шляху до розслаблення була виконана, то можна перейти й до другого пункту, а саме влаштуватися зручніше.

Втім, це може бути складніше, ніж здається здавалося б.

Звичайно ж, можна попросити когось допомогти в цьому процесі, проте не факт, що вони так просто на це погодяться. Але можливо варто виявити трохи більше наполегливості.

Якщо все пройшло гладко, то вітаємо, щастя досягнуто.

Після цього найголовніше — не дати сторонньому шуму і метушні дозволити заважати насолоджуватися результатами своєї праці.

Якщо мозок все одно вимагає якоїсь активності, то завжди можна розширити свій кругозір і дізнатися кілька дуже важливих фактів.

Важливий факт, який варто знати всім

Якщо цих котиків вам виявилося мало, то ви завжди зможете знайти більше на нашому сайті, наприклад, за цим посиланням.

Ну а якщо котики вам набридли, то можемо запропонувати вам добірки кумедних собак або навіть кумедних папуг.