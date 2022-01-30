Зголоднівші, неочікувані і в блаженстві: найкращі котики тижня
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Зібрали для читачів найкращі картинки та відео про котиків за цей тиждень.
Вихідні все ще продовжуються, і якщо ви довго шукали можливості розслабитися і відпочити від справ, що нагромадилися, то саме час це зробити.
А допоможе у цьому традиційна рубрика з найкращими котиками тижня від "Телеграфа".
Багатьом відомо, що насправді для того, щоб отримати від життя задоволення, треба зовсім небагато. Готові починати? Тоді поїхали.
Хорошим початком сходитиме в магазин і купити собі трішки солодощів.
Адже всі знають, що голодний шлунок ніяк не сприяє появі гарного настрою, змушує творити шалені речі та кидатися навіть на телевізор.
Або ж на тарілку сусіда.
Головне в цій справі не "перемогти" всі смаколики за один присід, а розтягнути задоволення якомога довше.
Коли перша умова на шляху до розслаблення була виконана, то можна перейти й до другого пункту, а саме влаштуватися зручніше.
Втім, це може бути складніше, ніж здається здавалося б.
Звичайно ж, можна попросити когось допомогти в цьому процесі, проте не факт, що вони так просто на це погодяться. Але можливо варто виявити трохи більше наполегливості.
Якщо все пройшло гладко, то вітаємо, щастя досягнуто.
Після цього найголовніше — не дати сторонньому шуму і метушні дозволити заважати насолоджуватися результатами своєї праці.
Якщо мозок все одно вимагає якоїсь активності, то завжди можна розширити свій кругозір і дізнатися кілька дуже важливих фактів.
Якщо цих котиків вам виявилося мало, то ви завжди зможете знайти більше на нашому сайті, наприклад, за цим посиланням.
Ну а якщо котики вам набридли, то можемо запропонувати вам добірки кумедних собак або навіть кумедних папуг.
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