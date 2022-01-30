Чотирьом знакам Зодіаку китайський Новий рік принесе тяготи та розчарування за картами Таро

У роботі та особистому житті можуть початися негаразди та проблеми

Для багатьох жителів планети китайський Новий рік не менш важливий, ніж традиційний, і на нього завжди з нетерпінням чекають. Але деяким він не принесе 2022 року бажаних позитивних змін.

Як каже гороскоп "Телеграфу" за картами Таро на китайський Новий рік, цими знаками стануть Овен, Терези, Діви та Близнюки.

Овну випала карта Місяць

Вона вважається картою обману, невпевненості та страху. У найближчий рік Ви можете втратити ґрунт під ногами, пережити неприємні події та поринути в ілюзії. Цього можна уникнути, проте лише шляхом кропіткої роботи.

Терезам випало перевернуте Сонце

У звичайному положенні це карта щастя та процвітання, але в нашому випадку вона обіцяє провал планів, втрати, проблеми зі здоров’ям, при цьому причиною всього буде Ваша власна боягузливість і вузькість мислення.

Дівам випала перевернута Шістка кубків

Насправді це не негативна карта, вона обіцяє оновлення, зцілення та початок руху до кращого життя. Однак для цього доведеться пройти важкий шлях роботи над собою і залишити багато речей та деяких близьких людей у минулому.

Близнюкам випала перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що у найближчий рік Ви будете ліниві та некомпетентні, працюватимете напівсили, отримувати посередній результат та відповідну нагороду. Про всяк випадок приготуйтеся до негараздів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив прогноз, що чекає кожен знак Зодіаку у 2022 році в любовному плані.