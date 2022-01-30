Гітарист військового оркестру та українські Backstreet Boys: деталі других сліпих прослуховувань "Голосу країни-12" (відео)

Зіркові судді обрали конкурсантів, які боротимуться за перемогу у вокальному шоу

У неділю, 30 січня, на телеканалі "1+1" відбувся другий випуск найпопулярнішого вокального шоу України "Голос країни". Суддівські крісла зайняли відомі виконавці вітчизняної естради: Надя Дорофєєва, Потап (Олексій Потапенко), Оля Полякова та Святослав Вакарчук.

Крім того, у 12 сезоні деякі учасники зможуть отримати другий шанс від нових народних тренерів – солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької та підприємця Андрія Мацоли. Беззмінними ведучими вокального проєкту стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Хто пройшов у проєкт і до яких команд приєдналися учасники 12-го сезону "Голосу країни"

Відкрив другі сліпі прослуховування Олександр Свириденко — гітарист військового оркестру Міністерства Оборони України. Молодий артист мріє показати силу свого голосу та довести, що він стане головним солістом. Своїм виконанням пісні "О Мамо" гурту "Сальто Назад" хлопець став учасником команди Дорофєєвої.

Марта Ліпч — учасниця, яка знає, що таке справжні виклики життя. На сцені "Голосу країни" дівчина вразила драйвовим виконанням хіта AC/DC "TNT" та потрапила до команди Олі Полякової.

32-річний Роман Меліш виконує барокові пісні епохи Відродження, які традиційно звучали у храмах зі спеціальною акустикою. Чоловік 6 років навчався у Швейцарії та повернувся до України, щоб розвивати свій улюблений напрямок музики на батьківщині. На сліпих прослуховуваннях Роман виконав Vedro con mio diletto та пішов у команду Святослава Вакарчука.

18-річний хлопець Валентин Скрипник із Вінницької області впевнений, що не можна відступати від своєї мрії та звертати увагу на хейтерів. Хлопець виконав пісню "Зорі" гурту KALUSH та обрав команду Наді Дорофєєвої.

У команду "Другий шанс" потрапив гурт Modoom з Києва, учасники якого заспівали хіт Софії Ротару "Червона Рута". Хоч судді й не обернулися до хлопців, але запали в душу Олександрі Заріцькій.

Марія Сур — школярка, яка мріє підкорити світ і стати суперзіркою. За виконання пісні Survivor гурту Destiny’s Child дівчині вдалося стати учасницею команди Наді Дорофєєвої.

Радіоведучий із Києва, який записує подкасти з відомими музикантами — Gera Gerc, мріє йти своїм шляхом та самостійно створювати власний музичний продукт. Хлопець зачитав реп Alina Pash "Vysokomirni" та повернув до себе всі чотири крісла. Проте Gera Gerc вибрав команду Потапа.

20-річна киянка Юлія Войтко – українська вокалістка, яка прийшла на сліпі прослуховування проєкту "Голос країни-12" заради свого дідуся. Дівчина виконала пісню Man’s World Джеймса Брауна та пройшла в команду Олі Полякової.

Багатодітний батько трьох дочок Максим Бородін мріє показати країні, що сім’я є фундаментом для успіху. Максим заспівав композицію "Прятки" реп-дуету HammAli & Navai та пройшов до команди Святослава Вакарчука.

16-річна Єлизавета Овраменко пройшла через знущання однолітків, але не здалася. Дівчина прийшла до "Голосу", щоб показати, що за допомогою музики можна звільнитися від образ у своєму серці. Єлизавета виконала пісню Артема Пивоварова "Дежавю", але не повернула крісла суддів. Молоду виконавицю врятували Заріцька та Мацола, визначивши у свою команду "Другий шанс".

Харизматичний дует TZONE — вуличні музиканти, які мріють про велику сцену. Хлопці виконали пісню гурту 5’nizza "Я солдат" та обрали команду Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, що минулого року на телеканалі "1+1" відбувся п’ятий оновлений сезон популярного розважального шоу "Танці із зірками". Переможцем у 2021 році став український актор Артур Логай. Як проходив грандіозний фінал танцювального проєкту – дивіться у нашому матеріалі.