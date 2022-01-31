Три знаки Зодіаку, для яких лютий буде місяцем складнощів

Проблеми можуть виникнути і на роботі та зі здоров’ям.

Астрологічний прогноз обіцяє серйозні зміни у житті всім знаків Зодіаку. Так, на певні знаки Зодіаку наступного місяця чекає на щастя, а от іншим зірки обіцяють певні складнощі. Астрологи розповіли, які знаки у лютому можуть зіткнутися із труднощами.

Про це пише ural.kp.ru.

Близнюки

Стабільне життя Близнюків у лютому піде укіс. Все буде змінюватися настільки стрімко, що ви не знатимете, чого очікувати наступного дня. Однак такий темп змусить Близнюків зібратися та постаратися пристосуватися до вимушених змін.

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Лев

Левам у лютому доведеться непросто. Це саме той час, коли краще зайвий раз "не висуватись" і не привертати до себе уваги, щоб уникнути лиха. Цього місяця не варто йти на принцип і взагалі найкраще максимально згладжувати кути. Вам доведеться утихомирити свій характер, щоб зайвий раз не викликати на себе неприємностей.

У лютому 2022 року зверніть увагу на своє здоров’я. Намагайтеся ставитись до нього дуже дбайливо.

Скорпіон

Для Скорпіона лютий також буде не найлегшим. Вас наздожене почуття того, що далеко не все у вас виходить найкращим чином.

Крім того, Скорпіонам лютий 2022 принесе сюрприз. А ось яким він буде – позитивним чи негативним – покаже час.

Раніше "Телеграф" називав три знаки Зодіаку, на яких чекає казковий прибуток у лютому.