Цей знак Зодіаку у лютому закрутить вир кохання

Вільні Козерога зустрінуть свою другу половинку.

Гороскоп на лютий обіцяє принести наше життя серйозні зміни. І якщо для деяких знаків Зодіаку останній місяць зими стане періодом складнощів, то одному знаку Зодіаку астрологи обіцяють кохання.

Про це пише ural.kp.ru.

Отже, щасливчиком, на якого у лютому чекають чарівні романтичні стосунки стане Козеріг. Пристрасті в особистому житті наступного місяця у Козерогів буквально кипітимуть.

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Козероги, серце яких ще не зайняте, дуже захочуть закохатися. При чому висока ймовірність роману з тією людиною, на любовні стосунки з якою вже були натяки у вашому житті. Представники знаку знепритомніють з головою і весь свій вільний час присвячуватимуть другій половинці. Вир почуттів захлисне їх настільки сильно, що їм важко буде думати про щось ще.

Закоханий Козеріг захоче повною мірою мати свого партнера. У цей момент потрібно бути обережним, щоб не задавити партнера своїми почуттями.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, яким Китайський Новий рік обіцяє казкове багатство.