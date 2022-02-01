Чотирьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють багатство та благополуччя на китайський Новий рік

Час проявити амбіції та робити вкладення

Хоча китайський Новий рік обіцяє багатьом знакам Зодіаку свої складності та випробування, іншим він навпаки принесе масу можливостей та грошей.

Про це говорить гороскоп, складений "Телеграфом" за картами Таро.

Рак

Вам випала "Королева жезлів", — це карта лідерства, яка вказує на те, що Ви найближчим часом можете направити енергію на амбіції та самореалізацію, що з лишком окупиться. Особливо успішними Ви будете в роботі та справах.

Лев

Вам випала карта "Шістка пентаклів", також відома як "Щедрість". Вона означає, що Вам варто більше часу приділити допомоги іншим та благодійності, завдяки чому на Вас чекатимуть чудові можливості на роботі та успіх у бізнесі.

Козеріг

Карта "Зірка" прогнозує, що найближчими роками щось вестиме Вас до кращого життя. Якщо Ви не ігноруватимете свій внутрішній голос та інтуїцію, то зможете укласти успішні угоди, отримати довгоочікувану винагороду, налагодити стосунки та можливо навіть поправити здоров’я.

Риби

Друга назва "Десятки пентаклів" — "Владика багатства", і про значення карти це вже має Вам щось сказати. Це карта повноти та багатства, що обіцяє, що найближчим часом Ви зможете значно покращити своє фінансове та житлове становище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" складав любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік.