Китайський Новий рік: народні прикмети та головні заборони свята
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Зодіакальний Тигр офіційно стає покровителем 2022 року
За неофіційним східним календарем 1 лютого в Китаї настає 4719-й рік, який триватиме до 22 січня наступного року. Символом року стає Чорний Водяний Тигр, який у Піднебесній символізує хоробрість та безстрашність. Китайці багато століть шанують традиції свята, яке вважається одним з самих сімейних подій у році.
У Китаї прийнято на Новий рік (Свято Весни), прикрашати свої будинки ліхтарями та візерунками з паперу червоного кольору. За стародавньою легендою, саме цей колір сполохав чудовисько на ім’я Нань, який розоряв поселення та вбивав невинних жителів, особливо дітей.
Прикмети на Китайський Новий рік
- Щоб не проспати своє щастя, на це свято краще не засипати.
- Тільки чистий і красивий одяг червоного кольору привабить достаток до будинку.
- Щоб рік не був нудним, свято заведено відзначати лише у колі найближчих людей, родичів, надійних друзів.
Що не можна робити на Китайський Новий рік
- У перші три дні нового року не можна робити прибирання, мити голову, стригти волосся та нігті, оскільки це позбавить удачі.
- Діти у період святкування не повинні плакати. Вважають, що зі сльозами весь рік минеться.
- Забороняється просити гроші у борг або брати кредит.
Додамо, що для залучення удачі та достатку у своє життя, у святковий період китайського Нового року варто акцентувати на прикрасах та аксесуарах. Який камінь обов’язково задобрить Чорного Тигра у 2022 році – читайте у нашому попередньому матеріалі.
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