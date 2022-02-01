Китайський Новий рік: народні прикмети та головні заборони свята

Зодіакальний Тигр офіційно стає покровителем 2022 року

За неофіційним східним календарем 1 лютого в Китаї настає 4719-й рік, який триватиме до 22 січня наступного року. Символом року стає Чорний Водяний Тигр, який у Піднебесній символізує хоробрість та безстрашність. Китайці багато століть шанують традиції свята, яке вважається одним з самих сімейних подій у році.

У Китаї прийнято на Новий рік (Свято Весни), прикрашати свої будинки ліхтарями та візерунками з паперу червоного кольору. За стародавньою легендою, саме цей колір сполохав чудовисько на ім’я Нань, який розоряв поселення та вбивав невинних жителів, особливо дітей.

Прикмети на Китайський Новий рік

Щоб не проспати своє щастя, на це свято краще не засипати.

Тільки чистий і красивий одяг червоного кольору привабить достаток до будинку.

Щоб рік не був нудним, свято заведено відзначати лише у колі найближчих людей, родичів, надійних друзів.

Що не можна робити на Китайський Новий рік

У перші три дні нового року не можна робити прибирання, мити голову, стригти волосся та нігті, оскільки це позбавить удачі.

Діти у період святкування не повинні плакати. Вважають, що зі сльозами весь рік минеться.

Забороняється просити гроші у борг або брати кредит.

Додамо, що для залучення удачі та достатку у своє життя, у святковий період китайського Нового року варто акцентувати на прикрасах та аксесуарах. Який камінь обов’язково задобрить Чорного Тигра у 2022 році – читайте у нашому попередньому матеріалі.