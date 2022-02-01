Рус

Китайський Новий рік: народні прикмети та головні заборони свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
223
Китайський Новий рік – що не можна робити під час святкування
Китайський Новий рік – що не можна робити під час святкування

Зодіакальний Тигр офіційно стає покровителем 2022 року

За неофіційним східним календарем 1 лютого в Китаї настає 4719-й рік, який триватиме до 22 січня наступного року. Символом року стає Чорний Водяний Тигр, який у Піднебесній символізує хоробрість та безстрашність. Китайці багато століть шанують традиції свята, яке вважається одним з самих сімейних подій у році.

У Китаї прийнято на Новий рік (Свято Весни), прикрашати свої будинки ліхтарями та візерунками з паперу червоного кольору. За стародавньою легендою, саме цей колір сполохав чудовисько на ім’я Нань, який розоряв поселення та вбивав невинних жителів, особливо дітей.

Прикмети на Китайський Новий рік

  • Щоб не проспати своє щастя, на це свято краще не засипати.
  • Тільки чистий і красивий одяг червоного кольору привабить достаток до будинку.
  • Щоб рік не був нудним, свято заведено відзначати лише у колі найближчих людей, родичів, надійних друзів.

Що не можна робити на Китайський Новий рік

  • У перші три дні нового року не можна робити прибирання, мити голову, стригти волосся та нігті, оскільки це позбавить удачі.
  • Діти у період святкування не повинні плакати. Вважають, що зі сльозами весь рік минеться.
  • Забороняється просити гроші у борг або брати кредит.

Додамо, що для залучення удачі та достатку у своє життя, у святковий період китайського Нового року варто акцентувати на прикрасах та аксесуарах. Який камінь обов’язково задобрить Чорного Тигра у 2022 році – читайте у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Прикмети #Свята #Заборони #Народні прикмети #Китайський Новий рік
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Політика
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Категорія
Українські військові на тактичних навчаннях
В Україні скасовують призов до армії: названо дату
Дата публікації
Категорія
Мер Харкова прокоментував розвиток тероборони у місті
"Є чіткий план": Терехов розповів, як Харків готується до можливої атаки Росії
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов дав інтерв'ю виданню Assosiated Press
Загроза руйнації України та мобілізація мільйонів: 5 головних тез з інтерв'ю Данілова
Дата публікації
Категорія
Олексій Кулеба та Віталій Кличко
Зам Кличка стане новим головою Київської ОДА: джерело розкрило подробиці