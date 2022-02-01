Топ корисних продуктів, які обов’язково мають бути на вашому столі взимку

Від того, наскільки правильно ми харчуємося, залежить наше здоров’я та самопочуття.

Взимку, коли на столі зменшується кількість свіжих овочів та фруктів, дуже важливо стежити за харчуванням. Необхідно збалансувати свої їди так, щоб отримувати з неї максимальну кількість поживних речовин.

Сімейний лікар вищої категорії, нутриціолог Галина Похмурська розповіла "Телеграфу", які продукти обов’язково мають бути у вашому раціоні взимку.

"Не потрібно винаходити велосипед, щоб харчуватися правильно. Наприклад, квашена капуста, квашені огірки, квашені яблука, квашені помідори та інші продукти, які можна заквасити. Що ми отримаємо, споживаючи таку їжу? Мало того, що отримуємо комплекс вітамінів, мікроелементів, ми ще й отримаємо продукти бродіння, які підтримують мікрофлору кишківнику.Споживаючи їх, ми створюємо умови, щоб корисні бактерії розвивалися, тому підіймаємо імунітет, ми активніші (до речі, навіть веселіші, адже гормон радості серотонін "живе" саме в кишківнику"). — каже лікар.

Також нутріціолог зазначає, що в раціоні обов'язково має бути білкова їжа.

"Хоча взимку витрачаємо енергії менше, ми повинні пам'ятати про те, що наша краса, наше красиве волосся, наші нігті, стан нашої шкіри, імуноглобуліни, ферменти — це білкові структури, тому білкова їжа обов'язково має бути присутня в раціоні. Які продукти містять білки?" Це яйця, м'ясо, риба, птиця, сир, – не варто прислухатися до міфів, що кисломолочна їжа шкідлива, це не так, якщо її споживати з достатньою кількістю клітковини, вона йде лише на користь. До рослинних білків належать всі бобові. мають бути на нашому столі", — пояснює лікар.

Також Похмурська радить узимку обов'язково вживати мед.

"Клондайком вітамінів та мікроелементів є мед. Однак пам'ятаємо про те, що все має бути в міру, хоча нам і хочеться іноді споживати ці ласощі без меж. Якщо вранці випивати склянку води з медом та лимоном, це піде на користь нашому організму. Крім того можете додати ложку меду до ранкової каші.У кого немає алергії на продукти бджільництва, використовуйте взимку прополіс або пилок.Пилок — це справжня комора вітамінів і мікроелементів. синтетичних вітамінів, які не засвоюються повністю, адже наш організм може засвоїти лише природні вітаміни та мікроелементи", — радить нутріціолог.

Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, як потрібно правильно харчуватися з настанням холодів.