Рус

Зміцнюють імунітет та допомагають від застуд: які напої обов’язково мають бути в раціоні взимку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
507
Звичайний чай можна зробити неймовірно під’їзним напоєм
Звичайний чай можна зробити неймовірно під’їзним напоєм

Нутриціолог радить готувати чай із шипшини, малини та обліпихи.

Взимку особливо ретельно потрібно стежити за харчуванням, адже нашому організму в холодну пору року так не вистачає вітамінів. І якщо з тим, які продукти варто вживати взимку все більш менш зрозуміло, то як налагодити питний режим так, щоб він приносив максимальну користь організму?

Сімейний лікар вищої категорії, нутриціолог Галина Похмурська розповіла "Телеграфу", які напої необхідно ввести до свого раціону, щоб отримати максимальну користь для організму. За словами лікаря, особливий акцент потрібно робити на ягідні чаї.

"Питний режим взимку має велике значення. Звичайно, перш за все має бути присутня в раціоні вода, але на забуваємо і про ягоди — чай з шипшини, напої з калини, малини. Пити їх потрібно не лише тоді, коли застуджуємося і споживаємо з лікувальною метою, але і для профілактики Дуже корисним є обліпиховий чай, адже обліпиха не тільки містить вітаміни та мікроелементи, але й зміцнює наш імунітет.Це засіб проти застуд (чого взимку ми особливо боїмося), – радить лікар.

Раніше лікарка розповіла, чому взимку обов’язково потрібно їсти сало.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Дієтолог #Напої #Їжа #Компот #Чай
Через інцидент із Трухіним Монастирському може загрожувати відставка
Політика
Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Через інцидент із Трухіним Монастирському може загрожувати відставка
Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело
Дата публікації
Категорія
Формат Україна-Британія-Польща поки що не має реального наповнення
УПА замість НАТО — що не так із союзом України, Великої Британії та Польщі, — думка генерала
Дата публікації
Категорія
Олексій Середюк на одній із акцій
Ветеран АТО та боєць проти "російського світу": ким є поранений у Києві Олексій Середюк і як він пов’язаний із Корчинським
Дата публікації
Категорія
Олександр Трухін та Володимир Зеленський
Виженуть, замнуть чи посадять: що кажуть експерти про майбутнє Трухіна та партію Зеленського
Дата публікації
Категорія
Є кілька версій, чому Україна ухвалила рішення про створення ТСК лише тепер
Овоч вже перезрів. Чому рішення про ТСК щодо анексії Криму ухвалено саме зараз?