Зміцнюють імунітет та допомагають від застуд: які напої обов’язково мають бути в раціоні взимку

Нутриціолог радить готувати чай із шипшини, малини та обліпихи.

Взимку особливо ретельно потрібно стежити за харчуванням, адже нашому організму в холодну пору року так не вистачає вітамінів. І якщо з тим, які продукти варто вживати взимку все більш менш зрозуміло, то як налагодити питний режим так, щоб він приносив максимальну користь організму?

Сімейний лікар вищої категорії, нутриціолог Галина Похмурська розповіла "Телеграфу", які напої необхідно ввести до свого раціону, щоб отримати максимальну користь для організму. За словами лікаря, особливий акцент потрібно робити на ягідні чаї.

"Питний режим взимку має велике значення. Звичайно, перш за все має бути присутня в раціоні вода, але на забуваємо і про ягоди — чай з шипшини, напої з калини, малини. Пити їх потрібно не лише тоді, коли застуджуємося і споживаємо з лікувальною метою, але і для профілактики Дуже корисним є обліпиховий чай, адже обліпиха не тільки містить вітаміни та мікроелементи, але й зміцнює наш імунітет.Це засіб проти застуд (чого взимку ми особливо боїмося), – радить лікар.

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