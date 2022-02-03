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Календар багатства на лютий: нумеролог назвала небезпечні дні, коли можна втратити всі гроші

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Календар багатства на лютий Новина оновлена 03 лютого 2022, 09:06
Календар багатства на лютий

Цей календар допоможе уникнути фінансових проблем.

Нумерологічний прогноз на 2022 рік обіцяє деяким щасливчикам велику удачу. Одним із факторів щасливого життя є фінансовий успіх. Ведичний нумеролог і астролог, експерт із психології цифр Анастасія Йорж розповіла "Телеграфу", як треба поводитися з грошима в певний день місяця і в які дати лютого можна розбагатіти, а в які — навпаки, втратити всі гроші. Вивчайте календар, щоб ви могли заздалегідь планувати свої справи та убезпечити себе у фінансовій сфері.

Важливо: якщо немає позначки часу, то значить цілий день сприятливий. Час київський.

Коли найкраще щось починати : 1, 7, 9 (після 10:49), 13 (після 13:09), 20, 24, 27, 28 лютого.

Коли найкраще просити начальника про підвищення зарплати чи серйозно з ним говорити – 5, 6, 9 (після 10:49), 12 (після 12:15), 13, 20 лютого.

Коли найкраще звільнятися або змінювати роботу – 1, 9 (після 10:49), 10, 13, 16 (після 16:56), 20, 24, 27, 28 лютого.

Коли ефективно займатися бізнесом, працювати над новими ідеями та просувати проекти, масштабувати : 1, 3, 5 (після 10:07), 9 (після 10:49), 12 (після 12:15), 13, 20, 24, 27, 28 лютого.

Небезпечні дні для бізнесу та важливих справ : 2, 4, 8 (після 10:36), 10 (після 11:08), 11, 14 (після 14:17), 17 (після 18:18), 23, 26 лютого.

Найуспішніші дні для грошових операцій : 1 (після 9:14), 3, 5, 9 (після 10:49), 12, 13 (після 13:09), 16, 19 (після 21:04), 20, 24, 27, 28 лютого.

У ці дні краще відкласти розв'язання фінансових питань та уникати всього, що пов’язано з грошовими питаннями, особливо великими : 1 (з 8:46 до 9:14), 8 (після 10:36), 10 (11:08), 17 ( після 18:18) лютого.

Небезпечні дні для всього, що пов’язано з грошима, великими покупками, на ці дні краще "забути" про існування грошей : 2 (після 9:33), 4, 11 (після 11:36), 14 (після 14:17) лютого.

Хороші дні для всіх справ, пов’язаних з нерухомістю : 1, 7 (після 10:25), 9 (після 10:49), 13 (після 13:09), 16 (після 16:56), 19 (після 21:04) ), 20, 24, 25, 28 лютого.

Раніше "Телеграф" писав, на які знаки Зодіаку у лютому обрушиться багатство.

Теги:
#Гороскоп #Астролог #Нумеролог
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