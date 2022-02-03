У мережі показали заборонені фото реального життя в СРСР

Блогер вирішив нагадати, як в колишні часи жилося людям і оприлюднив рідкісні фото з Радянського Союзу.

Попри міф, що існує серед фанатів СРСР, що в ті часи жилося краще, ніж взагалі в будь-якій країні світу, реальність була не такою радісною, як показується на гарних картинках радянської пропаганди.

Білоруський блогер Максим Мирович, вирішив нагадати, як справи були насправді та оприлюднив серію фотографій, які з природних причин у радянські часи не публікувалися.

"Інший, великий і могутній СРСР існував і існує лише у вигляді уявної конструкції в умах його шанувальників — а реальний совок був сірою, злиденною та невільною країною", — пише він.

Почати він пропонує з фотографій "моржів" біля стін Петропавлівської фортеці і звернути увагу на обличчя чоловіків, що там зібралися. Попри те, що загартування вважалося в СРСР корисним заняттям, люди на фото здоровими не виглядають, що пов’язано з відсутністю звички щодня займатися своїм здоров’ям. Натомість пише Мирович, людям підсовували крайність, начебто занурення в холодну воду.

Моржі в СРСР

Вулична торгівля пиріжками процвітала у багатьох містах, хоча на той час у багатьох людей виникали сумніви, звідки ж торговці брали м’ясо.

"Це м’ясо в пиріжках раніше гавкало чи нявкало? — ставило дурні питання", — згадує блогер популярний радянський анекдот.

Пиріжки на вулицях

Ставлення до пенсіонерів теж було не на висоті. Якщо Заході пенсіонери могли собі дозволити подорожі світом і безбідне життя, то СРСР вони потрапляли в становище якому не позаздриш.

Пенсіонерка з квитком у роті

Автоматизація на виробництві теж шкутильгала, що видно на фото, де відпочивають співробітники хлібопекарні. Хоч заводи й були оснащені виробничою лінією, але фасувати тісто доводилося руками, бо інакше хліб виходив несмачним.

Відпочинок на хлібзаводі

Хвилини "гімнастики" були абсурдним явищем, коли у після-брежневську епоху керівництво країни різко перейнялося питаннями здоров’я.

"Дядьки і тітки, зі зіпсованим десятиліттями поганого харчування та важкої роботи здоров’ям на повному серйозі плескали по 10 хвилин у долоні, думаючи що це їм чимось допоможе", — пише Мирович.

Хвилина гімнастики

Похорон керівництва партії був чимось схожий на національну трагедію, коли людей примусово зганяли в зали та змушували дивитися на пам’ятні заходи.

Похорон Андропова

Існує думка, що в СРСР люди були добрішими та не могли пройти повз чуже горе. Подібні фотографії наочно показують, що це лише міфом.

Інвалід на вулиці

До речі, пияки на вулицях теж були. І простий народ їх і тоді намагався не помічати.

Улюблений вид відпочинку в СРСР

Байдужість оточуючих особливо помітна на цьому фото

Автомобілі в СРСР були, але надзвичайно дорогими. Що особливо не в’яжеться з їхньою огидною якістю. У результаті кожен водій за сумісництвом має стати заодно й автомеханіком, оскільки нормального сервісу на той час не існувало.

Водіям після покупки заповітного авто додавалася нового головного болю

Хоч для красивої картинки часто знімалися красиві доглянуті будинки, але такими були далеко ще не все. Наприклад, вхід до хореографічного училища в Ленінграді потрапив на фото у зовсім невибагливому вигляді — брудні стіни та двері натякають на ставлення до чистоти.

Чистота була зовсім не всюди

Хтось згадає про "високі ідеали комунізму", проте як видно на фото нижче, багато хто замість освіти вишиковувався в черзі за дешевим алкоголем. Що примітно, фото знято під час однієї з найпопулярніших на той час демонстрацій.

А ось і ще одна фотографія із демонстрацій.

"Сірі люди з сумними, змученими життям обличчями, в безглуздому та заношеному одязі, часто з чужого плеча. Сірість, туга й убожество у всьому", — пише Мирович.

Який захід може обійтися без абсурдних конкурсів? Ось на фото два хлопці годують один одного огірками на новорічному ранку. Що про це думає хлопчик у центрі кадру можна зрозуміти і без слів.

Будинок дитини нагадував в’язницю для найменших, та й традиція міцно сповивати дітей формувала звичку до обмежень із найменших років.

"Щоб не давати матері довгу декретну відпустку — дітей в СРСР вже з першого року життя могли забрати в ясла, де вони цілодобово кричали", — зазначає блогер.

До речі, дітей на той час також любили кварцувати. Вважалося, що це допоможе заповнити нестачу вітаміну D, проте питання, наскільки ця процедура була корисною, залишається відкритим.

Люди в черзі за фруктами

А піонери завжди з радісними обличчями

Нагадаємо, раніше член української делегації у ТКГ Денис Казанський нагадав, як ставилися в СРСР до виконання своєї роботи та як часто це призводило до катастроф.