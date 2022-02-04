Масляна-2022: коли святкуємо і що категорично заборонено робити у цей період
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Масляний тиждень щорічно триває перед Великим постом
Незабаром в Україні відзначатиметься одне з найпопулярніших народних свят — Масляна, останній день якої завжди передує першому дню Великого посту. У 2022 році Масляний тиждень триватиме з 28 лютого по 6 березня, відповідно Великий піст цього року стартує 7 березня.
Масляна є стародавнім слов’янським святом з численними обрядами. Одними з найважливіших святкових традицій Масляного тижня вважається приготування млинців та спалювання солом’яного чучела Марени (Морени, Мари, Мори), що входить до пантеону головних язичницьких слов’янських божеств.
Марена символізує зв’язок з предками, перехід між світами, відповідає як за сезонні відмирання, і за воскресіння природи.
Що не можна робити на Масляну-2022
Деякі дії на Масляному тижні можуть стати причиною низки невдач.
- Оскільки свято є часом підготовки до посту, то у цей період бажано залишити під забороною м’ясо та м’ясні продукти. Тиждень має бути присвячений молочці, а також дозволяється вживати в їжу морепродукти, овочі та фрукти.
- Під час святкування Масляної не можна накривати стіл бідно, щоб не притягувати на себе злидні.
- Забороняється сваритися, лаятись, матюкатися, особливо з родичами та близькими людьми. Вірять, що тим, хто свариться та розпалює конфлікти, загрожує нещастя.
- На Масляний тиждень не сиділи вдома, а веселилися і влаштовували народні гуляння. Проте через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу українцям необхідно продовжувати дотримуватися соціального дистанціювання та інших правил карантину.
Також у лютому 2022 року українці відзначатимуть низку важливих православних церковних свят.
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