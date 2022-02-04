Масляна-2022: коли святкуємо і що категорично заборонено робити у цей період

Масляний тиждень щорічно триває перед Великим постом

Незабаром в Україні відзначатиметься одне з найпопулярніших народних свят — Масляна, останній день якої завжди передує першому дню Великого посту. У 2022 році Масляний тиждень триватиме з 28 лютого по 6 березня, відповідно Великий піст цього року стартує 7 березня.

Масляна є стародавнім слов’янським святом з численними обрядами. Одними з найважливіших святкових традицій Масляного тижня вважається приготування млинців та спалювання солом’яного чучела Марени (Морени, Мари, Мори), що входить до пантеону головних язичницьких слов’янських божеств.

Марена символізує зв’язок з предками, перехід між світами, відповідає як за сезонні відмирання, і за воскресіння природи.

Що не можна робити на Масляну-2022

Деякі дії на Масляному тижні можуть стати причиною низки невдач.

Оскільки свято є часом підготовки до посту, то у цей період бажано залишити під забороною м’ясо та м’ясні продукти. Тиждень має бути присвячений молочці, а також дозволяється вживати в їжу морепродукти, овочі та фрукти.

Під час святкування Масляної не можна накривати стіл бідно, щоб не притягувати на себе злидні.

Забороняється сваритися, лаятись, матюкатися, особливо з родичами та близькими людьми. Вірять, що тим, хто свариться та розпалює конфлікти, загрожує нещастя.

На Масляний тиждень не сиділи вдома, а веселилися і влаштовували народні гуляння. Проте через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу українцям необхідно продовжувати дотримуватися соціального дистанціювання та інших правил карантину.

Також у лютому 2022 року українці відзначатимуть низку важливих православних церковних свят.