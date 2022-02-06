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Гороскоп Таро на лютий: Львів чекає крах, а Терезів — доленосна зустріч

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, що чекає на всі знаки Зодіаку в останній місяць зими Новина оновлена 06 лютого 2022, 10:20
Розібралися, що чекає на всі знаки Зодіаку в останній місяць зими

Одних чекає гармонія і благополуччя, іншим доведеться попрацювати над своїм життям

Весна щороку приносить оновлення всьому живому, і цього року процес змін у багатьох розпочнеться ще з лютого.

Про це можна судити за гороскопом Таро, який склав "Телеграф" на останній місяць зими для всіх знаків Зодіаку.

Ось такі карти випали на цей місяць
Ось такі карти випали на цей місяць

Овен — Четвірка пентаклів

Друга назва цієї карти — "Владика земної влади". Завдяки дисципліні та організованості Ви можете досягти фінансового благополуччя та стабільності найближчими тижнями. Проте кожна медаль має дві сторони: ця карта говорить ще й про невміння делегувати і відмовлятися від чогось.

Телець — перевернутий Блазень

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви зробили невірний вибір під впливом тривог, егоїзму або чужої думки. Таро радять Вам прислухатися до своєї підсвідомості і повернутися на вірний шлях, щоб не заблукати в глухий кут.

Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів

Якщо у Вас останнім часом були проблеми з грошима чи здоров’ям, — вітаємо, найближчим часом вони мають почати вирішуватися.

Рак — Сила

Любов, доброта і розуміння, — саме через ці якості Ви зможете досягти поставленої мети. Тим часом самопізнання та аналіз дозволить Вам впоратися з внутрішніми комплексами та страхами.

Лев — перевернута Королева пентаклів

Найближчі тижні будуть складними для Вас. Можливо, почнуться проблеми, сварки з близькими, зірвуться плани, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Діва — перевернута Шістка жезлів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика перемоги", але в перевернутому вона вказує, що Ваш успіх випаде іншому. Можливо, довгоочікуване підвищення дістанеться колезі або Ваш партнер заведе інтрижку на стороні.

Терези — Королева жезлів

Це карта рішучих дій, що обіцяє, що Ви досягнете успіху, за що б не взялися. Вона також може вказувати на те, що найближчим часом на Вас чекає доленосна зустріч.

Скорпіон — перевернута П’ятірка мечів

Це карта поразки і втрат, однак вона точно не роз’яснює, по кому саме вони вдарять, — по Вам самим, або ж Ви самі станете причиною їх у чужому житті. Іноді в цьому положенні картка може вказувати і на майбутні похорони.

Стрілець — перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, тому в лютому можете зіткнутися з непередбаченими труднощами, — у справах можуть початися невдачі, а Ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Козеріг — перевернута Десятка кубків

Найближчими тижнями у Вас може валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і загалом зникне гармонія з життя. Пригальмуйте і дайте собі час оклематися.

Водолій — Зірка

Це карта бажань і мрій, що вказує на те, що у лютому Ви будете як ніколи схильні до розвитку внутрішніх талантів. Не лінуйтеся медитувати, це допоможе розкрити внутрішній потенціал.

Риби — перевернута Шістка кубків

Попередні події не дають Вам рухатися далі і жити сьогоднішнім днем. Настав час попрощатися з минулим і оновитися, проте для цього Вам, можливо, доведеться попрощатися з кимось із близьких.

Також дивіться любовний гороскоп Таро від "Телеграфу" на лютий 2022 року.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
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