Гороскоп Таро на лютий: Львів чекає крах, а Терезів — доленосна зустріч

Одних чекає гармонія і благополуччя, іншим доведеться попрацювати над своїм життям

Весна щороку приносить оновлення всьому живому, і цього року процес змін у багатьох розпочнеться ще з лютого.

Про це можна судити за гороскопом Таро, який склав "Телеграф" на останній місяць зими для всіх знаків Зодіаку.

Ось такі карти випали на цей місяць

Овен — Четвірка пентаклів

Друга назва цієї карти — "Владика земної влади". Завдяки дисципліні та організованості Ви можете досягти фінансового благополуччя та стабільності найближчими тижнями. Проте кожна медаль має дві сторони: ця карта говорить ще й про невміння делегувати і відмовлятися від чогось.

Телець — перевернутий Блазень

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви зробили невірний вибір під впливом тривог, егоїзму або чужої думки. Таро радять Вам прислухатися до своєї підсвідомості і повернутися на вірний шлях, щоб не заблукати в глухий кут.

Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів

Якщо у Вас останнім часом були проблеми з грошима чи здоров’ям, — вітаємо, найближчим часом вони мають почати вирішуватися.

Рак — Сила

Любов, доброта і розуміння, — саме через ці якості Ви зможете досягти поставленої мети. Тим часом самопізнання та аналіз дозволить Вам впоратися з внутрішніми комплексами та страхами.

Лев — перевернута Королева пентаклів

Найближчі тижні будуть складними для Вас. Можливо, почнуться проблеми, сварки з близькими, зірвуться плани, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Діва — перевернута Шістка жезлів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика перемоги", але в перевернутому вона вказує, що Ваш успіх випаде іншому. Можливо, довгоочікуване підвищення дістанеться колезі або Ваш партнер заведе інтрижку на стороні.

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Терези — Королева жезлів

Це карта рішучих дій, що обіцяє, що Ви досягнете успіху, за що б не взялися. Вона також може вказувати на те, що найближчим часом на Вас чекає доленосна зустріч.

Скорпіон — перевернута П’ятірка мечів

Це карта поразки і втрат, однак вона точно не роз’яснює, по кому саме вони вдарять, — по Вам самим, або ж Ви самі станете причиною їх у чужому житті. Іноді в цьому положенні картка може вказувати і на майбутні похорони.

Стрілець — перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, тому в лютому можете зіткнутися з непередбаченими труднощами, — у справах можуть початися невдачі, а Ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

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Козеріг — перевернута Десятка кубків

Найближчими тижнями у Вас може валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і загалом зникне гармонія з життя. Пригальмуйте і дайте собі час оклематися.

Водолій — Зірка

Це карта бажань і мрій, що вказує на те, що у лютому Ви будете як ніколи схильні до розвитку внутрішніх талантів. Не лінуйтеся медитувати, це допоможе розкрити внутрішній потенціал.

Риби — перевернута Шістка кубків

Попередні події не дають Вам рухатися далі і жити сьогоднішнім днем. Настав час попрощатися з минулим і оновитися, проте для цього Вам, можливо, доведеться попрощатися з кимось із близьких.

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