Сплячі, мотивуючі та дуже музичні котики: добірка найкращих смішних відео про улюбленців

Пухнастики добре відчувають людський настрій і завжди готові його покращити

Коти з давніх-давен є джерелом нескінченного розчулення і веселощів для людства. Дивлячись на цих домашніх улюбленців, часто не можеш стримати посмішки або зупинити руку, яка сама тягнеться погладити хвостатого. Але котики бувають різними.

Про це "Телеграф" і нагадає у своїй традиційній щотижневій добірці найкращих представників котячих.

Почнемо з того, що в нашому світі навряд чи знайдеться мотиватор кращий за котика. Глянеш на його мордочку і одразу віриш, що він каже чисту правду.

Нагадування від котика

Все тому, що пухнастики — абсолютна краса попри будь-які розміри.

Їм навіть надто пухнаста кістка не заважає, а лише додає зайвих "балів" до чарівності.

Коли дивишся на котика, утриматись від доторків практично неможливо. А до такого симпатичного носика, як на наступному відео, руки взагалі тягнуться самі собою.

Котики, до речі, найкращі експерти не лише щодо краси, а й щодо сну. Вони точно знають, як можна зручніше влаштуватися, щоб відразу заснути.

Після такого зручного сну замість одного кота можна виявити відразу кількох. Два за ціною одного, так би мовити.

Звичайно, із ранковим пробудженням потім можуть виявитися певні проблеми.

Але завжди є можливість швидко розбудити домашнього улюбленця. (І одразу блискавично прокинутися самому).

Якщо ж встати з ліжка все ще не вдається, котики здатні спрацювати краще будь-якого будильника. І навіть сирени. Тривожної. Дуже.

Або вони влаштують вам неймовірний тигидик. Чи, можливо, це буде справжній барабанний сет, здатний здивувати найприскіпливіших любителів музики.

У такому разі, погодьтеся, головне — прокинутися у хорошому настрої. Щоб оточуючі були в порядку та безпеці, а ходити поруч для них не було небезпечним.

Звісно, покращити свій емоційний фон завжди може допомогти гарний фільм. Або просто спостереження за чиєюсь неперевершеною акторською грою.

Чи просто спостереження. (Головне, не сильно налякати об’єкта цього самого "нагляду", бо всяке може статися).

Якщо вам сподобалася наша тижнева добірка котиків, то обов’язково загляньте в матеріал минулого тижня – там пухнастиків ще більше.

Також "Телеграф" розповідав, як коти займаються спортом та вимагають їжу у господарів.