Приваблюють бідність: які звички не дають вам розбагатіти

Ці звички часто заважають людям вибратися з бідності та розбагатіти.

Напевно, кожен хоче бути мільярдером, ну або хоча б мільйонером, проте ніхто нічого для цього не робить. На жаль, але гроші з небес не падають, а навіть якби і падали, то треба вміти їх "тримати" і множити. Дуже часто причиною бідності та невміння правильно розпоряджатися грошима є звички, які передалися від людей, що виросли в СРСР, однак є й нові, "сучасні" причини бідності.

Які ж звички заважають людям розбагатіти? Про це пише портал "Лайфхакер".

Витрачати все до останньої копійки

Небезпечна звичка, яка не дозволяє створити "рятувальне коло" у вигляді заощаджень на випадок форс-мажору.

Зберігання грошей "під матрацом"

Не варто зберігати гроші у "фізичному" стані. Краще покласти заощадження на банківський рахунок під відсоток, щоб ваші накопичення не "розтанули" на очах через інфляцію.

Купувати більше їжі, ніж потрібно

Не варто витрачати багато грошей на їжу, адже покупка багатьох непотрібних продуктів може стати руйнівним заходом. Щоб уникнути непотрібних витрат, перш ніж йти в магазин, складіть список покупок.

Жити в борг

Життя "в кредит" свідчить про легковажне ставлення до фінансів. Якщо ви часто звертаєтесь до "кредитки", варто переглянути свої доходи та витрати. Займати гроші варто лише у крайніх випадках.

Імпульсивні покупки

Спонтанні покупки — це те, що ви купувати не планували, проте піддавшись емоціям, все ж таки купили. Такі покупки подарують вам короткострокове задоволення та дірку у бюджеті.

Витрачати на розваги занадто багато

Витрати на розваги мають бути закладені до загального бюджету. Не варто витрачати всі заощадження на відпочинок/відпустку/подорож, яку ви не можете собі дозволити.

Куріння та алкоголь

Шкідливі звички б’ють не тільки по здоров’ю, а й по кишені. Вихід простий — кинути палити та пити.

Мати автомобіль без потреби

Автомобіль часто річ дуже необхідна, проте дуже дорога, особливо у її обслуговуванні. Якщо машина вам не потрібна часто, краще прорахувати всі моменти, і зрозуміти, чи виправдані витрати на авто, чи краще машину продати.

Дозволяти порушувати ваші права

Якщо вас залили сусіди, добивайтесь відшкодування збитків, не дозволяйте себе обважувати чи обраховувати у магазині тощо. Не плутайте доброту з пасивністю і відстоюйте свою правоту і боріться з беззаконням.

Уникати критики

Не сприймайте в штики критику оточуючих, особливо якщо вона конструктивна. Це, навпаки, може дозволити вам зробити вашу роботу краще. А ось миритися з порожніми образами та причіпками не варто.

Читайте також: Категорія Lifestyle П’ять речей у будинку, які заважають Вам розбагатіти Якщо ви не хочете втрачати свої гроші, цих речей у будинку не повинно бути.

Списувати невдачі на несправедливість світу

Не варто звинувачувати у своїх невдачах долю, фортуну чи той факт, що ви народилися у небагатій родині. Вибратися з бідності допоможе лише завзятість та праця.

Оточувати себе не тими людьми

Не варто приділяти свій час на людей, які лише скаржаться на своє життя, проте нічого не роблять для покращення. Якщо додати у своє оточення успішних і активних людей, то ви й самі не помітите, як намагатиметеся стати кращим, і такими ставатимете.

Недооцінювати економію

Заощаджувати треба, адже це звільняє гроші, які згодом можуть примножитися. І не важливо скільки ви заробляєте, економія завжди доречна.

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