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Гороскоп Таро на тиждень: Стрільців чекає море радості, а Близнюкам краще поберегти гроші

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, що чекає кожен знак цього тижня
Розібралися, що чекає кожен знак цього тижня

Декілька знаків зіткнуться з непередбаченими труднощами найближчим часом

Другий тиждень лютого принесе деяким душевну рівновагу та успіх, іншим же лише нові проблеми та головний біль.

Про це говорять карти Таро у гороскопі "Телеграфу", складеному для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 7 по 13 лютого включно.

Ось які карти випали цього тижня
Ось які карти випали цього тижня

Овен — Імператриця

Найближчий тиждень у Вас ознаменується зростанням та розвитком у всіх сферах. Ви як ніколи будете "в ресурсі" керувати і досягати цілей, але Ваша влада буде йти від любові та ніжності.

Телець — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Близнюки — перевернутий Лицар пентаклів

Найближчого тижня на Вас можуть чекати імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Вони можуть накрити або Вас самих, або когось у Вашому оточенні.

Рак — перевернута Вісімка жезлів

Ви будете схильні вирішувати силою та насильством ті ситуації, у яких вони не застосовні. Намагайтеся не нагнітати і не прискорювати перебіг подій, щоб Ваші дії не обернулися бідою.

Лев — перевернута Королева кубків

Вас може накрити хвилею емоційних переживань та ментальних проблем, від яких Ви будете схильні втекти в ілюзорні світи, даровані серіалами, алкоголем та наркотиками. Постарайтеся "заземлитися" і не пускатись у всі тяжкі.

Діва — перевернута Сила

Найближчими днями Ви будете не в ладах із самим собою, що виллється в проблеми з оточуючими. Намагайтеся стримати злість і імпульсивність, і не йти напролом, щоб не наробити лиха.

Терези — Десятка кубків

Друга назва цієї карти — "Владика набутого успіху". Вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу. В окремих випадках може пророкувати шлюб.

Скорпіон — Башта

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя прийдуть зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Стрілець — перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта говорить, що на тижні на Вас чекає щастя, радість і насолода всіма благами життя. Можливо, Ви заведете інтрижку або навіть зустрінете своє кохання.

Козеріг — перевернута Зірка

Найближчими днями на Вас може впасти ментальне, емоційне та фізичне нездоров’я, початися депресивний епізод та проблеми з самооцінкою. Підготуйтеся до цього заздалегідь, поспілкуйтеся з розумними людьми, почніть працювати над собою, заплануйте щось приємне.

Водолій — Вісімка пентаклів

У Вас є реальний талант, але замість того, щоб працювати і розвивати його, Ви намагаєтеся знайти простіші шляхи і знаходите лише розчарування. Спробуйте стримати амбіції і не робити з мухи слона.

Риби — Диявол

Це карта страху та помилок, скоєних під його впливом. Не піддавайтеся найближчим часом емоціям і постарайтеся відкласти прийняття всіх важливих рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував любовний гороскоп Таро на весь лютий 2022 року.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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