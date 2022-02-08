Суддя, свідок чи слідчий? У мережі обговорюють кота, який прийшов на суд у Києві (фото)

Інтернет-користувачі "приміряли" на кота різні ролі

Одне із засідань Києво-Святошинського районного суду столиці у понеділок, 7 лютого, набуло раптового повороту завдяки звичайному коту. Зайшовши до зали суду посеред слухання, тварина встигла привернути увагу чи не кожного з учасників процесу.

Знімками з місця події поділилася Facebook-користувачка Аліна Кондратенко.

Святошинський суд на карті Києва

"Встати! Суд іде!" — підписала вона фотографії.

На одній із них кіт входить до зали, а друга демонструє, як він сидить поруч із двома чоловіками на лаві. Ті, до речі, розглядають домашнього улюбленця дуже зацікавлено, вочевидь, не розуміючи, звідки тварина взялася в суді.

Вигляд у кота дуже серйозний

Чоловікам цікаво, навіщо кота викликали на засідання

Також у коментарях знайшовся знімок, де кіт під час промови судді ліг посеред кімнати животом догори.

Судячи з усього, тварині не надто подобається слухання

"Справа розвалилася, як ця кицька", — сміються над ситуацією користувачі мережі.

До речі, інші інтернет-юзери також оцінили прихід кота на судове засідання і приписали йому різні ролі. В уяві людей хвостатий герой встиг побувати і слідчим, і свідком, і навіть суддею.

Інформації про те, чи є кіт місцевим мешканцем, чи випадково опинився всередині установи, немає.

До речі, це не перший український кіт, який тяжіє вітчизняним правоохоронним структурам. Раніше "Телеграф" писав, що восени мережу вразили знімки з української в’язниці, на яких виявилося маленьке кошеня, яке, вочевидь, жило в камері з ув’язненими.