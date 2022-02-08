Що станеться з вашим організмом, якщо ви на 14 днів відмовитеся від цукру

Відмова від цукру дуже сприятливо впливає на нашу шкіру.

Цукор – це висококалорійний продукт: 1 г цукру містить 4 калорії. При цьому цукор часто може міститися в таких продуктах, про які ми й не підозрюємо: наприклад, у соусах, ковбасі, а деякі господині додають цукор навіть у котлети.

Однак цукор, що вживається в занадто великих кількостях, не засвоюється організмом і буде перетворюватися на жир, що призведе до ожиріння, гіпертонії, гіперліпідемії та інших серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Так, американська медична асоціація опитала 10 000 любителів солодкого протягом 15 років і виявила, що у любителів солодкого в 2-3 рази вищий ризик смерті від серцевих захворювань, ніж у звичайних людей, пише сайт про здоровий спосіб життя та харчування Quora. Надмірний цукор також може збільшити навантаження на острівці підшлункової залози, вплинути на функцію острівців підшлункової залози та збільшити ризик діабету та ожиріння печінки.

Крім того, клінічні дослідження показали, що надлишок цукру пов’язується з колагеновими та еластиновими волокнами шкіри, що призводить до реакції глікування (глікування або глікостаріння – це з’єднання цукрів з білками, — прим.ред.). Реакція глікування одна із основних причин старіння шкіри. Таким чином, дієта, що виключає доданий цукру, може бути дуже корисною для вашого здоров’я загалом.

Що станеться з вашим організмом після відмови від цукру на 14 днів

Після 14 днів відмови від доданого цукру ви помітите, що ваша шкіра стала більш пружною, еластичною, неймовірно сяючою, а зморшки значно зменшилися.

Водночас ваша вага повільно знижується, а тіло стає здоровішим.

Основна мета полягає в тому, щоб виключити весь доданий цукор та продукти з високим вмістом доданого цукру протягом 14 днів, включаючи хліб, печиво, тістечка, цукерки, морозиво, печиво, газовані напої, підсолоджені цукром кавові напої тощо.

Рекомендується їсти більш поживну натуральну їжу без додавання цукру. Природні цукри містяться в таких продуктах, як овочі, фрукти та молочні продукти. Натуральні продукти містять не тільки натуральні цукри, але й вітаміни, харчові волокна, мінерали та багато іншого. Ці речовини уповільнюють швидкість надходження цукру в кров та підтримують стабільний рівень цукру в крові. Цукор у натуральних продуктах не становить небезпеки для здоров’я.

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