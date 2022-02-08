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Амур близько: одному знаку Зодіаку карти Таро обіцяють новий любовний зв’язок до Дня Валентина

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Стрільців може виникнути новий любовний зв’язок найближчими днями
У Стрільців може виникнути новий любовний зв’язок найближчими днями

Не проґавте можливість отримати нові емоції

Навіть найсильніші й найсамодостатніші самотні люди часом ніяковіють від романтичної атмосфери Дня святого Валентина, — проте деякі ще можуть встигнути зустріти свою пару на свято.

Як каже гороскоп "Телеграфу" за картами Таро на найближчий тиждень, це можуть встигнути зробити представники знаку Стрілець.

Стрільцям випала перегорнута карта Вісімка кубків

У звичайному положенні карта називається "Владика відмови від успіху", і вона вказує на людину, яка розчарувалася у певному аспекті життя, якій у ньому чогось не вистачає, через що вона просто відвертається і починає рухатися до інших духовних цілей.

Але в даному випадку карта перевернута, і сенс її сильно змінюється. Вона говорить про те, що людина насолоджується повнотою життя, отримує радість та задоволення від сім’ї, друзів, спілкування.

Також перевернута Вісімка кубків каже, що найближчим часом Ви можете завести новий любовний зв’язок, це може бути як коротка інтрижка, так і початок тривалих стосунків, справжнього кохання.

Не нехтуйте запрошеннями на вечірки, можливо саме там на Вас чекає друга половинка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку в лютому за картами Таро.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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