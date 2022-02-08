Найбільш егоїстичні чоловіки за знаком Зодіаку

Представники цих знаків Зодіаку люблять лише себе.

Іноді астрологи настільки прискіпливо беруться розбирати характери різних знаків Зодіаку, що в їхніх рейтингах навіть є поділ на статі. Так, наприклад, нещодавно вони називали найрозумніших жінок за знаком Зодіаку, а тепер розповіли, чоловіки яких знаків Зодіаку найегоїстичніші.

Про це пише "Клубер".

Овен

Овна, мабуть, можна поставити на перше місце в цьому списку егоїстів і він навіть пишатиметься тим, що він самий-самий і тут. Овни терпіти не можуть, коли їх обмежують у діях та бажаннях. Навіть одружений чоловік Овен почуватиметься вільним від будь-яких зв’язків і в певному сенсі неодруженим. Якщо ж друга половинка спробує приборкати його, то незабаром виразно відчує неприкриту агресію на свою адресу.

Близнюки

Близнюки – найвітряніший знак Зодіаку. Вони постійно хочуть протилежних речей. Близнюки постійно перебувають у пошуку нових вибухових почуттів, емоцій і пристрастей, любовних подвигів. Близнюки не люблять, коли їх просять бути відповідальними і всіляко цього уникають. На першому місці у них вони завжди самі, власне, і на другому теж. Вони здатні не замислюючись розірвати стосунки зі своєю другою половинкою, якщо відчують, що їхні інтереси десь ущемляються.

Стрільці

Стрільці — ті ще ловеласи, і цифра, що демонструє кількість їхніх любовних подвигів, для них набагато важливіша, ніж слід із розбитих сердець, які вони залишають після себе. Стрільці звикли нікого не помічати довкола. Свобода у всіх сенсах цього слова – ось те, що рухає чоловіком-Стрільцем.

Раніше "Телеграф" розповідав, чоловіки яких знаків Зодіаку стають найкращими чоловіками.