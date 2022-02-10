Невдачі та великі витрати: цим знакам Зодіаку карти Таро обіцяють важкий лютий

Найкраще зараз просто пригальмувати і не нагнітати ситуацію в кризовий період

Останній місяць зими багатьом дається нелегко у спробах дотягнути до весни, однак у кількох знаків Зодіаку він може бути дуже важким.

Як каже гороскоп "Телеграфу", складений за картами Таро на лютий 2022 року, цими знаками є Лев, Діва, Скорпіон, Стрілець та Козеріг.

Леву випала перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що найближчим часом у Вас може зникнути бажання розвиватися і щось робити, великий шанс виникнення конфліктів із близькими, можуть зірватись важливі плани. Будьте відкритими та прислухайтеся до свого серця.

Дівам випала перевернута Шістка жезлів

Можливо, Ви були близькі до успіху, підвищення на роботі, або ще якогось досягнення, проте швидше за все цього місяця воно піде в чужі руки. Якщо Ви у стосунках, то будьте насторожі, як би Ваша половинка теж не зав’язала інтрижку на стороні.

Скорпіонам випала перевернута П’ятірка мечів

Ця карта однозначно пророкує поразку та невдачі, але не уточнює, вони випадуть Вам, або ж це Ви самі принесете їх у чиєсь інше життя. Також, згідно з тлумаченням, є невеликий шанс на близький похорон.

Стрільцям випала перевернута Двійка пентаклів

Зважаючи на все, Ви занадто багато взяли на себе і перегоріли. Все може почати валитися з рук, тому відкладіть важливі справи і присвятіть час собі та відновленню сил. Утримайтеся від покупок, можете витратити дуже багато.

Козерогам випала перегорнута Десятка кубків

У найближчий місяць Ви можете позбутися гармонії в особистому та сімейному житті, можливо виникнуть конфлікти між дітьми та батьками, Ви почуватиметеся спустошено. Пригальмуйте і дайте собі час оклематися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, який знак Зодіаку може зустріти своє кохання напередодні Дня святого Валентина у 2022 році.