Чому коти так багато сплять? Відповідь може здивувати

Схильність кішок багато спати диктується їх способом життя, але іноді це може свідчити хвороби.

Кожна людина, яка завела собі котика, швидше за все, неодноразово дивувалася дивним звичкам свого домашнього улюбленця. Проте, напевно, найбільше багато питань виникає з приводу того, чому ця грудка шерсті так часто спить. Вчені не стали стояти осторонь і назвали тому одразу сім причин.

Про це пише Daily Paws.

Нічний спосіб життя

Так уже склалося, що кішки, будучи дрібним хижаком, звикли полювати в сутінках чи темряві, в чому їм допомагає гострий зір і безшумна хода. Попри те, що вони багато років жили з людьми та частково встигли звикнути до нашого способу життя, давні інстинкти нікуди не зникли.

Так що цілком ймовірно, що поки ви спите, ваш вихованець охороняє вас від уявних або реальних мишей та іншої дрібної живності.

Економія енергії

Котики, будучи мисливцями-одинаками, не схильні витрачати свою енергію на всякі непотрібні речі. Крім того, на відміну від собак їх успіх диктується не витривалістю у переслідуванні жертви, а вмінням завдати блискавичного удару нишком. Тому сон їм необхідний, щоб нагромадити та зберегти енергію для періоду полювання.

Відпочинок, а не сон

Іноді те, що ми сприймаємо як сон котика, насправді таким не є. Іноді пухнастики беруть короткий відпочинок і навіть заплющують очі, але при цьому їх вуха залишаються настороженими. Цілком ймовірно, що в цей час котик прислухається до навколишнього оточення, а зовсім не спить, як може здатися.

Стрес

Однак не завжди сон котика говорить про те, що все гаразд. Іноді це викликано тим, що вони налякані і тим самим намагаються зберегти енергію у разі необхідності активних дій. Придивіться до свого улюбленця, якщо він уникає членів сім’ї, ховається у разі грози або іншими способами показує занепокоєння, можливо варто звернутися до ветеринара.

Нудьга

Задрімати і тим самим скоротити час це риса, властива не лише людям, а й котикам. Якщо вашому улюбленцю нема чим зайнятися, то швидше за все він піде спати.

Щоб цього уникнути, дайте йому більше інтерактиву, облаштуйте майданчики, де можна лазити або дайте котику більше іграшок.

Біль

Якщо ваша кішка ховається під ліжком або в іншому укритті, то можливо, що вона погано почувається.

Крім того, причиною може бути надмірна вага, яка призводить до болю або ендокринних захворювань. У такому випадку ваш вихованець воліє менше часу проводити в русі і частіше відпочивати.

А може, справа у вас?

Кішки, як і багато інших тварин знають скільки їм потрібно спати, тому резонно поставити собі питання про те, може це не улюбленець спить багато, а просто ви спите занадто мало. Для котиків спати по 16-20 годин на добу це нормально.

Втім, іноді їх денний сон може обернутися надмірною активністю в темний час доби, але є надійні способи, як навчити котика спати вночі.