Собор трьох святих 12 лютого: що заборонено робити в це свято

У народі свято відоме також як Трьохсвяття, Трьох святих і Василів день

Цієї суботи, 12 лютого, православна церква шанує пам’ять трьох великих і дуже видатних ієрархів і Отців Східної Церкви: Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Усі троє жили у IV столітті – золотому віці християнської віри.

В Україні дата відома як Собор Трьох Святителів. У народному календарі день називається Трьохсвяття, Трьох святих та Василів день.

Собор трьох святих-2022: традиції свята

12 лютого у всіх храмах служать святкову службу, під час якої славиться любов до Бога. Цього дня у вірян заведено ходити на богослужіння та молитися святим. Григорію Богослову моляться за зміцнення віри, в Іоанна Золотоуста просять допомоги у зціленні душі та тіла, а Василь Великий допомагає у науці та підприємництві.

Собор трьох святих-2022: що не можна робити в це свято

Не бажано 12 лютого бути в поганому настрої та злитися.

Заборонено прясти, в’язати, шити, прати, прибирати, займатися ремонтом.

Православним вірянам не дозволяється ходити в ліс та полювати.

Не можна сваритися і лихословити. Інакше конфлікт триватиме цілий рік.

Раніше "Телеграф" писав, скільки українці відпочиватимуть у лютому 2022 року.