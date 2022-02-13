Як почистити пуховик без прання: дієвий спосіб

2 перевірених способи з використанням перекису водню, нашатирного спирту та оцту

Пуховик часто стикається з різними забрудненнями — це може бути випадковий бруд з вулиці та органічні плями. Прання верхнього одягу в пральній машині не завжди розумне, тому що це може тільки зіпсувати його зовнішній вигляд ще більше.

Як почистити пуховик максимально ефективно і без небажаних наслідків у домашніх умовах, - пише sovkusom.ru. Щоб позбутися засмальцьованих плям, потрібно мати під рукою перекис водню, нашатирний спирт або оцет.

Перший лайфхак: перекис водню та нашатирний спирт

Змішуємо 2 склянки води, 1 склянку перекису та 6 крапель нашатирного спирту. Отриманою сумішшю обробляємо забруднені місця губкою. Потім пуховик полощемо і даємо йому висохнути.

Другий лайфхак: оцет та вода

На 1 частину оцту беремо 3 частини води. Ретельно перемішуємо. За допомогою губки проходимося проблемними ділянками. Потім провітрюємо пуховик на свіжому повітрі.

Зазначимо, що такий верхній одяг як пуховик не потрапляє до списку речей, які не можна прати в машині.