Рус

Як почистити пуховик без прання: дієвий спосіб

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
40
Як почистити засалений пуховик у домашніх умовах — лайфхаки Новина оновлена 13 лютого 2022, 10:25
Як почистити засалений пуховик у домашніх умовах — лайфхаки

2 перевірених способи з використанням перекису водню, нашатирного спирту та оцту

Пуховик часто стикається з різними забрудненнями — це може бути випадковий бруд з вулиці та органічні плями. Прання верхнього одягу в пральній машині не завжди розумне, тому що це може тільки зіпсувати його зовнішній вигляд ще більше.

Як почистити пуховик максимально ефективно і без небажаних наслідків у домашніх умовах, - пише sovkusom.ru. Щоб позбутися засмальцьованих плям, потрібно мати під рукою перекис водню, нашатирний спирт або оцет.

Перший лайфхак: перекис водню та нашатирний спирт

Змішуємо 2 склянки води, 1 склянку перекису та 6 крапель нашатирного спирту. Отриманою сумішшю обробляємо забруднені місця губкою. Потім пуховик полощемо і даємо йому висохнути.

Другий лайфхак: оцет та вода

На 1 частину оцту беремо 3 частини води. Ретельно перемішуємо. За допомогою губки проходимося проблемними ділянками. Потім провітрюємо пуховик на свіжому повітрі.

Зазначимо, що такий верхній одяг як пуховик не потрапляє до списку речей, які не можна прати в машині.

Теги:
#Прання #Лайфхак #Пуховики
Масових бомбардувань чекати не варто
Політика
"Завоювати серця та уми": як може діяти Путін під час вторгнення в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Масових бомбардувань чекати не варто
"Завоювати серця та уми": як може діяти Путін під час вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Вибух прогримів у кафе "Мрія", що у Станиці Луганській
У кафе на Луганщині прогримів потужний вибух - 12 людей постраждали: подробиці
Дата публікації
Категорія
Владислав Гераскевич
У МОК відреагували на гучний плакат українця на Олімпіаді
Дата публікації
Категорія
На "Євробачення-2022" поїде Аліна Паш
Нацвідбір на Євробачення закінчився скандалом: учасники загрожують судом через дивне суддівство
Дата публікації
Категорія
Біатлон на Олімпіаді у Пекіні
Подвійний біатлон та лижна естафета: онлайн-трансляція 9-го дня на Олімпіаді