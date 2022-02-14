Відзначаючи 14 лютого, не забудь порадувати себе коханого: меми, смішні картинки до Дня всіх закоханих

Прикольні фото та картинки, присвячені дню закоханих (і не дуже)

День Святого Валентина – найромантичніше свято року. А скільки зізнань у коханні звучить у це чудове свято… і не порахувати. Однак це також свято, яке є джерелом багатьох інтернет-мемів та приколів.

Тим, хто з гумором ставиться до Дня закоханих, "Телеграф" пропонує відволіктися веселими картинками з 14 лютого. Цього дня представлені найсмішніші та найактуальніші меми, з яких можна добре посміятися у Валентинів день.

Гарного всім настрою!

Читайте також: Категорія Привітання День святого Валентина: зворушливі привітання зі святом своїми словами День Святого Валентина – це свято палких зізнань у коханні та ніжних щирих побажань.

Також, для тих, хто сприймає свято День усіх закоханих з іронією, "Телеграф" підготував добірку смішних вітальних листівок та картинок, які неодмінно піднімуть настрій у цей день.