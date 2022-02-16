11 речей у квартирі, які видають неохайних господарів

Поради, які допоможуть навести лад у будинку.

Кожна господиня хоче, щоб у її будинку завжди було все затишно та красиво, проте є речі, які навіть у найприбранішій квартирі створюють образ неохайності. Щоб ваші гості не сприйняли вас за неохайну господарку, просто зробіть ці предмети інтер’єру непомітними, і будинок візуально стане набагато акуратнішим.

Про 11 речей, які псують інтер’єр і зводять нанівець все прибирання, повідомляє lifehacker.

Читайте також: Категорія Lifestyle Притягують бідність та неприємності: предмети на кухні, які необхідно терміново викинути Кухня – це не просто серце будинку, а й сакральний центр, від якого залежить добробут усієї родини.

Речі, які надають квартирі неохайний вигляд

Прасувальна дошка та сушарка. Незамінні в будинку речі, які мають бути заховані від сторонніх очей, адже розкрита та заповнена сушарка з речами виглядає дуже неохайно.

Незамінні в будинку речі, які мають бути заховані від сторонніх очей, адже розкрита та заповнена сушарка з речами виглядає дуже неохайно. Зіпсовані тваринами меблі. Якщо в будинку є собака або кішка, часто дивани та крісла стають "жертвами" їхніх кігтів або зубів. Речі, які були зіпсовані тваринами, краще замінити.

Якщо в будинку є собака або кішка, часто дивани та крісла стають "жертвами" їхніх кігтів або зубів. Речі, які були зіпсовані тваринами, краще замінити. Господарське приладдя. Для різних щіток, мітелок, швабр, губок і ганчірок має бути певне місце, яке не буде на увазі. Виставлені на огляд вони створюють ілюзію безладдя навіть у чисто прибраному будинку.

Пледи на меблях. Тільки на фото виглядає красиво, коли на дивані мило розгорнуть плед. У реальному житті він весь час морщиться і сповзатиме, що виглядає неакуратно.

Тільки на фото виглядає красиво, коли на дивані мило розгорнуть плед. У реальному житті він весь час морщиться і сповзатиме, що виглядає неакуратно. Спортивний інвентар . Якщо ви займаєтеся вдома, то все приладдя для спорту: килимки для йоги, тренажери, гантелі, краще зберігати в спеціально відведеному місці, і бажано прихованому від сторонніх очей.

. Якщо ви займаєтеся вдома, то все приладдя для спорту: килимки для йоги, тренажери, гантелі, краще зберігати в спеціально відведеному місці, і бажано прихованому від сторонніх очей. Провід . По-перше, вони заважають ходити, пересувати меблі, по-друге, якщо вдома є тварини, кабелі можуть бути зіпсовані. Ну і по-третє, вони збирають пил і дрібне сміття, що надає будинку неохайності та неакуратності.

. По-перше, вони заважають ходити, пересувати меблі, по-друге, якщо вдома є тварини, кабелі можуть бути зіпсовані. Ну і по-третє, вони збирають пил і дрібне сміття, що надає будинку неохайності та неакуратності. Завали на комодах, тумбочках та стільцях. Такі завали часто й довго не розуміються, і лише поповнюються. Згодом вони покриваються пилом і роблять кімнату неохайною. Те саме стосується зібраного на стільці одягу.

Відкриті полиці. У них немає нічого страшного, проте вони вимагають особливого догляду. Там постійно має бути порядок і витертий пил.

У них немає нічого страшного, проте вони вимагають особливого догляду. Там постійно має бути порядок і витертий пил. Кошики та коробки для дрібниць . Таку коробочку зазвичай зберігають десь на комоді або у передпокої, збираючи до неї різні монетки, чеки, намистинки та інші дрібні речі. Так робити не потрібно, адже вони лише збирають пил у квартирі. Від непотрібного краще відразу позбавлятися.

. Таку коробочку зазвичай зберігають десь на комоді або у передпокої, збираючи до неї різні монетки, чеки, намистинки та інші дрібні речі. Так робити не потрібно, адже вони лише збирають пил у квартирі. Від непотрібного краще відразу позбавлятися. Взуття у передпокої. Сьогодні меблева промисловість пропонує безліч різноманітних тумбочок, шаф і поличок, призначених для зберігання взуття. Придбайте таку, і у вашій оселі стане набагато акуратніше.

Сьогодні меблева промисловість пропонує безліч різноманітних тумбочок, шаф і поличок, призначених для зберігання взуття. Придбайте таку, і у вашій оселі стане набагато акуратніше. Ганчірка перед дверима. Таку річ кладуть біля дверей, щоб витирати ноги та не заносити бруд у квартиру. Проте ніхто не думає, як потім виглядає ця брудна ганчірка. Краще замінити її на килимок на гумовій основі, який легко миється.

Раніше "Телеграф" розповідав про 7 речей, що видають погану господиню.