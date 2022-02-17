7 простих порад, які допоможуть швидко та міцно заснути
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Потрібно докласти зовсім небагато зусиль
Кожна людина в середньому третину часу проводить уві сні, і його якість має величезний вплив на інші аспекти життя, тому важливо над ним працювати.
Є 7 простих порад, які можуть суттєво налагодити сон, повідомляє "Телеграф" із посиланням на The Sun.
- Зробіть кілька вправ за кілька годин до сну — це допоможе переналаштувати організм і виділити серотонін, який покращить сон. Однак пам’ятайте, що фізнавантаження менш ніж за годину до сну матимуть зворотний ефект.
- Не їжте за кілька годин до сну. Коли шлунок зайнятий їжею, організму важко розслабитися і заснути. До того ж, їжа може викликати стрибок цукру в крові та приплив енергії в той час, як Ви намагатиметеся заснути.
- Слідкуйте, що їсте на вечерю. Вуглеводи, банани, горіхи, яблука, вишня можуть прискорити засипання, тоді як занадто солона, жирна та гостра їжа, — навпаки.
- Вимикайте техніку за кілька годин до сну. Синє світло екранів знижує вироблення мелатоніну і змушує мозок думати, що ще день, що ускладнює засинання.
- Визначте оптимальний час сну для себе. Кожен цикл сну триває по 90 хвилин, і якщо прокинутися у середині циклу, можна почуватися розбитим протягом дня. Краще підрахувати, скільки циклів сну Вам потрібно, і ставити будильник на час закінчення останнього.
- Знизьте частоту серцебиття та температуру тіла. Найпростішим лайфхаком для цього є читання, перегляд чогось заспокійливого та банальне зігрівання ніг за допомогою ванни, грілки або теплих шкарпеток.
- Дихальні вправи та релаксація. Коли ляжете в ліжко, заплющте очі і повільно дихайте, після чого на 10 секунд різко напружте все обличчя, глибоко вдихніть і знову розслабтеся. Напружуйте і розслаблюйте різні групи м’язів, — коли Ви пройдетеся по всьому тілу, то відчуєте себе набагато більш розслабленим і готовим до сну.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дихальну вправу, яка допомагає прискорити сон.
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