7 простих порад, які допоможуть швидко та міцно заснути

Потрібно докласти зовсім небагато зусиль

Кожна людина в середньому третину часу проводить уві сні, і його якість має величезний вплив на інші аспекти життя, тому важливо над ним працювати.

Є 7 простих порад, які можуть суттєво налагодити сон, повідомляє "Телеграф" із посиланням на The Sun.

Зробіть кілька вправ за кілька годин до сну — це допоможе переналаштувати організм і виділити серотонін, який покращить сон. Однак пам’ятайте, що фізнавантаження менш ніж за годину до сну матимуть зворотний ефект. Не їжте за кілька годин до сну. Коли шлунок зайнятий їжею, організму важко розслабитися і заснути. До того ж, їжа може викликати стрибок цукру в крові та приплив енергії в той час, як Ви намагатиметеся заснути. Слідкуйте, що їсте на вечерю. Вуглеводи, банани, горіхи, яблука, вишня можуть прискорити засипання, тоді як занадто солона, жирна та гостра їжа, — навпаки. Вимикайте техніку за кілька годин до сну. Синє світло екранів знижує вироблення мелатоніну і змушує мозок думати, що ще день, що ускладнює засинання. Визначте оптимальний час сну для себе. Кожен цикл сну триває по 90 хвилин, і якщо прокинутися у середині циклу, можна почуватися розбитим протягом дня. Краще підрахувати, скільки циклів сну Вам потрібно, і ставити будильник на час закінчення останнього. Знизьте частоту серцебиття та температуру тіла. Найпростішим лайфхаком для цього є читання, перегляд чогось заспокійливого та банальне зігрівання ніг за допомогою ванни, грілки або теплих шкарпеток. Дихальні вправи та релаксація. Коли ляжете в ліжко, заплющте очі і повільно дихайте, після чого на 10 секунд різко напружте все обличчя, глибоко вдихніть і знову розслабтеся. Напружуйте і розслаблюйте різні групи м’язів, — коли Ви пройдетеся по всьому тілу, то відчуєте себе набагато більш розслабленим і готовим до сну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дихальну вправу, яка допомагає прискорити сон.